На Новой сцене Александрийского театра прошло вручение премии «Золотой пеликан»

На Новой сцене Александрийского театра прошла ХХV церемония награждения лауреатов премии «Золотой пеликан». Она вручается организациям и жителям Санкт-Петербурга по итогам народного голосования за милосердие, творчество, гуманизм и душевную щедрость.

В церемонии принял участие депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, являющийся членом попечительского совета премии. Вместе с вице-губернатором Олегом Эргашевым он вручил премии лауреатам.

«Люди с желанием и в рамках возможностей помогают тем, кто в этом нуждается. Поэтому «Золотой пеликан», образованный в 1994 году, — это наша определённая гордость, питерский стиль — отмечать тех людей, которые делают добро», — сказал на церемонии депутат.

Премии 2022 года удостоились волонтеры, социальные работники, педагоги, медики, меценаты и артисты – лидеры голосования в семи номинациях:

«За социально-медицинскую помощь и образование»,

«За гуманизм в творчестве и искусстве»,

«За возрождение традиций меценатства и поддержке искусства»,

«За возрождение традиций духовности и русской культуры»,

«За полезную общественную и государственную деятельность»,

«За позитивный креатив в журналистике и литературе»,

«За эмоциональный интеллект и умение не сдаваться».

Ряд лауреатов удостоился ордена «Милосердие и душевная щедрость».

Среди награжденных заведующий учебной частью, ассистент кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой терапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Глеб Кондратьев, игумен Староладожского Никольского мужского монастыря отец Филарет (Пряшников), депутат Законодательного Собрания Дмитрий Павлов, социальные работники Екатерина Елизарова и Алла Михайлова, руководитель отделения городской общественной организации «Всероссийского Общества Инвалидов» Калининского района Тамара Балакальчук, директор школы № 606 Марина Шмулевич, заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Корнелюк. Всего лауреатами стали 47 человек и организаций.

Добавим, что уникальность XXV премии заключалась в масштабе и инновационном подходе к отбору лауреатов. В нем участвовало более 1200 заявок. Впервые лауреаты определялись по результатам всенародного голосования.