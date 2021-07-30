Депутатам платить не нужно?

Региональный лидер партии «Новые люди» Дмитрий Павлов высказал мнение по поводу оплаты труда депутатов ЗакСа. По его словам, народные избранники должны трудиться бесплатно. Эту работу необходимо выполнять на общественных началах.

Парламентарии могли бы совмещать свои депутатские задачи с выполнением других профессиональных обязанностей. Заплату же нужно оставить только спикеру, вице-спикерам, главам комитетов и фракций. Деньги, которые направлены на зарплаты депутатам, можно направлять на другие нужды города. Павлов уверен, что человек должен идти в парламент по зову сердца, а не за деньгами.

«Питерец.ру» считает, что такая идея вызывает немалые вопросы. Конечно, плохо, что в нашей стране представители власти получают громадные деньги, а обычные люди – крохи. Но это не значит, что депутаты должны трудиться бесплатно. Квалифицированные специалисты должны получать деньги за свой труд, а не работать за спасибо.