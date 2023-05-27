Между парламентами Петербурга и Минска подписана новая дорожная карта

Спикер петербургского парламента Александр Бельский встретился с делегацией Минского городского Совета депутатов во главе с Председателем Андреем Бугровым. В мероприятии также приняли участие депутаты Александр Ходосок и Денис Четырбок. Стороны согласовали и подписали дорожную карту – план совместных мероприятий на 2024-2026 годы. Документ разработан с целью усиления действующего Меморандума о взаимопонимании.

– Вы знаете, насколько близки отношения между нашими городами. Достаточно окинуть взором Петербург, и можно увидеть замечательные автобусы, который поставил нам Минский автомобильный завод. Белорусская техника убирает наш город. Соглашение, которое было подписано ранее между Петербургом и Минском, не просто формальный документ. У нас сложились тёплые, добрососедские отношения, – сказал Александр Бельский.

Председатель Законодательного Собрания пригласил белорусских парламентариев на празднование 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

– Следующий год – знаковый для наших стран. Мы готовимся к мероприятиям, приуроченным ко дню полного освобождения Ленинграда от блокады. А в июле исполнится 80 лет освобождения от нацистов героического Минска. Наши народы понесли серьёзные потери во время Великой Отечественной войны. Сейчас, когда возрождается нацизм в Европе и пытается развернуться в сторону двух наших великих народов, для нас особенно важна поддержка белорусского народа. Мы видим, что наши президенты стоят вместе, плечом к плечу, и наша задача – поддерживать наших руководителей. Мы прекрасно понимаем, что против нас воюют не европейские народы, а политики и уверены, что победа будет за нами. Мы дадим достойный отпор, чтобы сохранить нашу цивилизацию на будущие года для наших поколений, – добавил спикер петербургского парламента.

Андрей Бугров поблагодарил за тёплый прием и поздравил петербуржцев с Днём города.

– В вашем городе всё по-домашнему, мы не чувствуем никаких барьеров. День рождения города – это семейный праздник, а мы все – одна большая семья. Семья больших народов. Подписание программ ещё больше направит наши города и страны на то, чтобы реализовывать совместные проекты, делать жизнь в городах комфортной и безопасной. Мы гордимся, что у нас крепкие дружественные связи. Многие белорусы, которые проживают в Петербурге, делают всё, чтобы Северная столица процветала и была эталоном среди городов стран СНГ, – сказал он.