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Питерец.ру » Политика » В Мариинском дворце состоялась рабочая встреча депутатов петербургского и алтайского парламентов

В Мариинском дворце состоялась рабочая встреча депутатов петербургского и алтайского парламентов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце состоялась рабочая встреча депутатов петербургского и алтайского парламентов

В Мариинском дворце прошла рабочая встреча депутатов петербургского парламента с коллегами из Алтайского краевого Законодательного Собрания. В мероприятии приняли участие Всеволод Беликов, Павел Иткин, Денис Голобородько.

Стороны обсудили вопросы в области законотворчества, в том числе организации парламентской работы по созданию и продвижению федеральных инициатив. Павел Иткин рассказал о деятельности петербургских парламентариев по решению насущных проблем избирателей, в том числе политических вопросов, связанных с поддержкой специальной военной операции.

— В этом году мы открываем новую страницу в контактах двух регионов Российской Федерации — Алтайского края и Санкт-Петербурга. Этот шаг давно назрел, и я благодарю коллег из краевого Законодательного Собрания за поддержку стремления выстраивать межпарламентское взаимодействие. Сейчас перед страной стоит одна большая задача, и чтобы её решить, надо действовать сообща. Мы готовы совместно работать по вопросам межфракционного взаимодействия, делиться нашим опытом. Считаю его успешным, поскольку представители разных фракций петербургского парламента, не смотря на разность политических взглядов, доказали, что могут работать на одно общее дело, — сказал Павел Иткин.

Заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Денис Голобородько отметил, что регионы имеют большой потенциал для совместного сотрудничества.

— Уверен, то, что Санкт-Петербург является крупным промышленным, портовым, культурным центром, а Алтайский край примерно на половину состоит из сельскохозяйственных земель, будет только способствовать росту взаимного интереса. У нас благодатная земля, мы будем рады видеть петербуржцев на наших курортах и рекреационных территориях, — сказал Денис Голобородько.

Всеволод Беликов напомнил, что соглашение между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом социальном и культурном сотрудничестве на уровне регионов имеет 15-летнюю историю. Менее года назад, 22 июня 2022 года, правительства Санкт-Петербурга и Алтайского края пролонгировали этот документ.

— Партнёрские связи уже установлены и между нашими представительными органами. Для Северной столицы Алтайский край представляет собой весьма перспективное направление. Особо отмечу интерес петербуржцев к вашему региону как к мощному культурному и санаторному центру. Мы также приглашаем посетить жителей края наш красивейший город. Уверен, сотрудничество между регионами будет укрепляться, поскольку нас связывает много общего, — сказал Всеволод Беликов.

Напомним, в апреле этого года Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и спикер Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко подписали Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между представительными органами власти двух регионов. Подписанный документ включает в себя право на обмен делегациями, консультации на основе общего опыта законодательной деятельности в разных областях.

Источник: ЗАКС
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