Кто из лидеров будет на ПМЭФ?

Россия всерьез готовится к экономическому форуму в Петербурге. Это мероприятие должны будут посетить некоторые лидеры стран-участников. Точный список пока не озвучивается. Дмитрий Песков заявил, что уже есть понимание, кто посетит ПМЭФ. Однако называть имена сейчас преждевременно. Еще не ясно, кто выступит в роли модератора дискуссии.

«Питерец.ру» обращает внимание, что почти наверняка данное мероприятие посетят Лукашенко и Токаев. Лидеры Белоруссии и Казахстана уже заявляли о своей готовности приехать на форум. Понятно, что лидеров недружественных нам стран ждать не стоит. Сейчас многие шарахаются от России словно от прокаженного. Но даже страны, относящиеся к нам более-менее нейтрально, тоже находятся в непростом положении. Далеко не все руководители захотят лететь в Россию. Иначе можно вызвать гнев дедушки Джо и его верноподданных.