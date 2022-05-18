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Питерец.ру » Политика » Кто из лидеров будет на ПМЭФ?

Кто из лидеров будет на ПМЭФ?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Имена глав государств, кто приедет в Петербург, пока не называют

Россия всерьез готовится к экономическому форуму в Петербурге. Это мероприятие должны будут посетить некоторые лидеры стран-участников. Точный список пока не озвучивается. Дмитрий Песков заявил, что уже есть понимание, кто посетит ПМЭФ. Однако называть имена сейчас преждевременно. Еще не ясно, кто выступит в роли модератора дискуссии.

«Питерец.ру» обращает внимание, что почти наверняка данное мероприятие посетят Лукашенко и Токаев. Лидеры Белоруссии и Казахстана уже заявляли о своей готовности приехать на форум. Понятно, что лидеров недружественных нам стран ждать не стоит. Сейчас многие шарахаются от России словно от прокаженного. Но даже страны, относящиеся к нам более-менее нейтрально, тоже находятся в непростом положении. Далеко не все руководители захотят лететь в Россию. Иначе можно вызвать гнев дедушки Джо и его верноподданных.

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