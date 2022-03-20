Малинкович попытался сместить Сурайкина и стать новым лидером «Коммунистов России»

«Питерец.ру» не исключает, что СМИ несколько поторопились, назвав петербуржца Сергея Малинковича новым лидером партии «Коммунисты России» (сами партийцы настаивают, что в их наименовании – только заглавные буквы, однако это ведь не аббревиатура!). Ранее сообщалось, что Малинкович по итогам чрезвычайного съезда партии сменил «Товарища Максима» на капитанском мостике. Но законно ли депутат Алтайского краевого заксобрания Малинкович стал партийным лидером? Обратимся к первоисточнику – сайту «Коммунистов России».

Сайт КПКР наполнен сообщениями в поддержку «Товарища Максима» и в лучшим традициях внутрипартийной борьбы клеймит «группу заговорщиков». На обвинения со стороны Малинковича «сурайкинцы» отвечают своими выпадами. Около полуночи на сайте появилось срочное заявление «Политбюро ЦК КПКР» о недостоверности информации о проведении внеочередного партийного съезда. Упомянута четвёрка «заговорщиков», которые руководствуются не интересами компартии, а личными амбициями. Более того, состоявшийся несколько часов назад пленум центрального комитета «Коммунистов России» уже исключил из партийных рядов не только «антипартийную группу Малинковича», но ряд поддержавших их партийцев.