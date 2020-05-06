«Коммунисты России» стали узниками Первомая

Первомайские мероприятия партии «Коммунисты России» привели к внезапному противостоянию с полицейскими. Поводом послужили запущенные в воздух шары революционного красного цвета: служители правопорядка усмотрели в этом нарушение изоляционных правил.

«Питерец.ру» заметил, что одним из основных ньюсмейкеров противостояния «новых левых» с правоохранителями стал бывший камчатский губернатор Михаил Машковцев. В одной из социальных сетей 73-летний главный редактор партийной газеты Машковцев разметил гневное послание. Подчёркивается, что активисты запускали шарики в небо не более трёх минут, однако полицейские усмотрели нарушение. После этого последовала «блокада» партийцев в собственном офисе (Машковцев красочно назвал их «узниками Первомая»). Позднее партийный сайт сообщил о задержании трёх членов партии «Коммунисты России» - Чермена Хугаева, Максима Чувашова и Сергея Познякова.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Ульяновской области Максим Сурайкин уже отправил обращения в МВД, Генпрокуратуру и Следственный комитет.