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Питерец.ру » Политика » Коммунисты протестуют

Коммунисты протестуют

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербургские депутаты-коммунисты устроили акцию протеста

Перспективу введения QR-кодов встретили в обществе очень негативно. Многие высказывают недовольство по поводу такой системы. Среди них не только обычные граждане. Таким положением вещей недовольны и некоторые парламентарии.

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты петербургского ЗакСа провели акцию против QR-кодов. Это произошло во время очередного заседания, когда вместо табличек с фамилиями парламентариев появились перечеркнутые изображения с кодами.

Инициаторами этой акции стали коммунисты, которые выступают против подобных нововведений. Они выразили протест по поводу рассмотрения этого спорного законопроекта.

Свое мнение выразили и обычные граждане. Жители Петербурга направили депутатам сотни обращений, призывая голосовать против этого закона. Активисты даже устраивали пикеты у здания парламента.

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