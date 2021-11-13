Введут ли QR-коды в магазинах и транспорте?

Желания далеко не всегда совпадают с нашими возможностями. Такое же правило применимо и к властям. В России намерены ввести QR-коды в транспорте и магазинах. Только вот народу подобная перспектива не очень нравится. В пользу этой идеи высказываются лишь 18% граждан. Об этом можно судить на основании опроса 1600 респондентов из разных населенных пунктов России. Опрос был проведен 11-12 ноября среди людей в возрасте от 18 лет. При этом полностью одобряют проект лишь 14%. 2% одобряют коды для магазинов, еще 2% – для транспорта.

Будут ли власти вводить планируемые ограничения при такой реакции населения – большой вопрос. QR-коды в транспорте могут привести к коллапсу, поскольку процесс проверки приведет к замедлению движения. Ну и владельцы магазинов вряд ли довольны QR-кодами, поскольку это снизит выручку. Власть может многое, но не все. «Питерец.ру» считает, что остается 2 варианта: тактично убедить общество в необходимости кодов или скорректировать идею их введения.