Военные и пенсионеры получат выплаты

В последние 2 года в России периодически производят выплаты, которые инициирует президент. Деньги предназначались для семей с детьми, школьников, одиноких матерей и других категорий граждан.

Теперь Владимир Путин предложил произвести выплаты для военных и пенсионеров. Военные должны будут получить по 15 тыс. рублей, пенсионеры – по 10 тыс. рублей. По мнению главы государства, эта мера позволит нивелировать инфляцию. С большой долей вероятности инициатива президента будет исполнена. Так что пенсионеры и военные получат единовременные выплаты.

Понятно, что такая тактика частично обусловлена выборами в Госдуму. Не зря это предложение прозвучало на съезде «Единой России». С помощью выплат Путин пытается задобрить народ, чтобы люди были лояльнее к власти.

«Питерец.ру» напоминает, что выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. «Единая Россия» должна без проблем их выиграть. Однако позиции партии власти кажутся не такими прочными, как в предыдущие годы.