Вишневский об индексации пенсий

«Питерец.ру» сообщает, что депутат Борис Вишневский высказался относительно индексации пенсий для работающих пенсионеров. Парламентарий согласен, что это нужно обязательно сделать. Причем Вишневский знает, откуда можно взять необходимые для этого 370 млрд. руб.

Петербургский депутат предложил ликвидировать Росгвардию, что позволит сэкономить 200 млрд. руб. По мнению Вишневского, эта структура используется для подавления мирных акций протеста. Также Борис Лазаревич призвал не давать деньги диктаторам, имея в виду лидеров Белоруссии и Сирии. Это сэкономит еще 185 млрд. руб. Так можно легко найти нужную сумму для индексации пенсий. Однако вряд ли советы Вишневского будут взяты на вооружение.