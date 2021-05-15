Макаров идет в Госдуму

«Питерец.ру» сообщает, что глава ЗакСа Вячеслав Макаров отказался от праймериз «Единой России» в парламент Петербурга. Вместо этого он возглавил городской список единороссов для выборов в Госдуму. По имеющим данным, такое решение было принято после обсуждения с руководством партии.

Ранее губернатор Беглов уже высказывался о том, что Макаров мог бы представлять интересы Северной столицы в Госдуме. С Александром Дмитриевичем нельзя не согласиться. Нет никаких сомнений, что Макаров победит на этих выборах. По крайней мере, вероятность достаточно высока.

Что касается поста руководителя городского парламента, Вячеслав Серафимович занимал его с конца 2011 года и сменил Вадима Тюльпанова. Теперь в Петербурге появится очередной сменщик.