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Питерец.ру » Политика » Макаров идет в Госдуму

Макаров идет в Госдуму

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Спикер петербургского парламента будет участвовать в выборах в Госдуму

«Питерец.ру» сообщает, что глава ЗакСа Вячеслав Макаров отказался от праймериз «Единой России» в парламент Петербурга. Вместо этого он возглавил городской список единороссов для выборов в Госдуму. По имеющим данным, такое решение было принято после обсуждения с руководством партии.

Ранее губернатор Беглов уже высказывался о том, что Макаров мог бы представлять интересы Северной столицы в Госдуме. С Александром Дмитриевичем нельзя не согласиться. Нет никаких сомнений, что Макаров победит на этих выборах. По крайней мере, вероятность достаточно высока.

Что касается поста руководителя городского парламента, Вячеслав Серафимович занимал его с конца 2011 года и сменил Вадима Тюльпанова. Теперь в Петербурге появится очередной сменщик.

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