Беглов и Макаров поздравили с Днём российского парламентаризма

Для тех, кто забыл или впервые узнал о том, что сегодня – День российского парламентаризма, «Питерец.ру» приводит поздравления губернатора и спикера ЗаКСа. Вячеслав Макаров был поставлен в заголовке вторым по алфавитному принципу, хотя именно для него сегодня – практически профессиональный праздник.

Председатель городского парламента отметил повод к памятной дате – 114 лет прошло со дня открытия царской Государственной Думы. При этом история России знает и Земские Соборы, полномочия которых шли намного дальше дореволюционного парламента. Вячеслав Серафимович призывает усвоить уроки истории и не повторять роковых ошибок прошлого.

Александр Беглов заострил внимание на том, что сегодняшняя дата напрямую связана с Санкт-Петербургом: первое заседание Думы в 1906 году открылось в Таврическом дворце. Губернатор уверен, что исполнительную и законодательную власть объединяет ответственность перед гражданами России. Беглов также пожелал депутатскому корпусу города дальнейшей работы на профессиональном уровне.