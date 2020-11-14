ента новостей

07:53
Почему выросли цены на жилье?
07:51
Макаров в лидерах
22:55
Баскетбольный ЦСКА может указать на дверь Майку Джеймсу
20:00
Фестиваль добра «Друг другу» online
19:57
В "Городском молодёжном дне донора" примут участие 13 отделений переливания крови
19:51
В Ленобласти военнослужащие войск РХБ защиты ометили профессиональный праздник
19:50
Конкурс «Добрых дел мастер»
18:08
Интерактивная карта студенческой жизни появится в Петербурге
18:03
В Петербурге офицеры ЗГТ поздравили с профессиональным праздником ветеранов службы, находящихся на самоизоляции
17:36
Серию семинаров на тему лучших практик в сфере отечественной национальной политики провели в России
17:35
В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ открылась выставка «Музейщики на фронте»
16:00
В Администрации Ленобласти новый глава комитета по физической культуре и спорту
15:55
В Ленобласти ликвидирован канал контрабанды наркотиков
12:54
Спортсменка из Ленобласти вошла в сборную России по спортивной борьбе
12:49
В Петербурге задержан гей-педофил
12:41
На Ржевке женщина на иномарке сбила ребенка
12:31
Навигация на рукавах Невы завершается с 15 ноября
12:27
В Петербурге пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Александра Корнеева»
12:23
В Петербурге задержали афериста, продавшего пенсионерке волшебный массажер
12:16
Полицейские Курортного района задержали автоугонщиков из Пскова
12:12
В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося сбыть партию кокаина
07:18
Скопить деньги на авто
06:52
Когда коронавирус особенно заразен?
16:53
Выставка Филипа Трейси в музее Эрарта
16:50
Михаил Романов провел личный прием граждан по вопросам ЖКХ
14:06
В Петербурге полицейские задержали барсеточника
14:02
В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали пьяного водителя
13:56
В Ленобласти аферисты из фирмы по установке электросчетчиков
12:58
Россельхознадзор уничтожил 400 килограммов товаров, изъятых на Палюстровском рынке
12:54
В Администрации Ленобласти новые назначения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Макаров в лидерах

Макаров в лидерах

0
3
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Глава петербургского парламента возглавил медиарейтинг

«Питерец.ру» сообщает, что руководитель петербургского ЗакСа оказался на вершине медиарейтинга среди своих коллег из страны. В октябре Вячеслав Макаров обогнал других популярных глав парламента. В прошлом месяце Макарова упоминали в СМИ 9458 раз. Вторым стал глава подмосковного ЗакСа Игорь Брынцалов с показателем 9080. Тройку замкнул спикер парламента Башкортостана Константин Толкачев с индексом 8570.

Популярность Макарова в СМИ была вызвана его комментарием о «наливайках». Благодаря спикеру петербургского ЗакСа удалось спасти небольшие авторские бары города. Также фамилию Макарова упоминали в связи с награждением мальчика, который вытащил из реки ребенка с собакой. Так что это лидерство оказалось закономерным.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

6-12-2018, 08:29
Макаров по поводу Исаакия
22-06-2017, 07:57
Макаров о митингах Навального
17-10-2019, 08:38
Макаров за смертную казнь
5-09-2020, 09:37
Беглов в лидерах
11-04-2019, 09:30
Беглов в лидерах
16-04-2016, 11:10
Обмен опытом

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
419
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
820
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
841
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
1 014
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх