Макаров в лидерах

«Питерец.ру» сообщает, что руководитель петербургского ЗакСа оказался на вершине медиарейтинга среди своих коллег из страны. В октябре Вячеслав Макаров обогнал других популярных глав парламента. В прошлом месяце Макарова упоминали в СМИ 9458 раз. Вторым стал глава подмосковного ЗакСа Игорь Брынцалов с показателем 9080. Тройку замкнул спикер парламента Башкортостана Константин Толкачев с индексом 8570.

Популярность Макарова в СМИ была вызвана его комментарием о «наливайках». Благодаря спикеру петербургского ЗакСа удалось спасти небольшие авторские бары города. Также фамилию Макарова упоминали в связи с награждением мальчика, который вытащил из реки ребенка с собакой. Так что это лидерство оказалось закономерным.