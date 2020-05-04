Актуальность дистанционных форм

«Питерец.ру» сообщает, что глава петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров предложил четче прописать в законе положение о дистанционной занятности. Актуальность такой формы работы не вызывает сомнения. «Дистанционка» стала для многих настоящим спасением в период пандемии коронавируса.

При этом спикер парламента отметил, что вирус уйдет, а технологии останутся. Потому необходимо продумать, какие прогрессивные формы нужны будут в экономике. Макаров считает, что Петербург может стать отличной площадкой для внедрения новых форм трудовых отношений.

Ожидается, что соответствующая инициатива поступит в Госдуму РФ. Тогда парламент Северной столицы активно включится в данную работу.