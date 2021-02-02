Американский след в протестах?

События, связанные с Алексеем Навальным, привели к волне протестов во многих городах. Таковые происходили и в Петербурге, что привело к задержаниям некоторых участников подобных акций.

«Питерец.ру» отмечает, что у россиян начинает расти явное недовольство действующей властью. Однако возникает невольный вопрос: «Кто реально стоит за этими историями с протестными акциями? Нет ли здесь американского следа?»

С одной стороны, Алексей Навальный – известная фигура в российском обществе. С другой – он не обладает серьезным политическим весом. Поэтому сложно поверить, что сторонники оппозиционера могли сами организовать протесты такого масштаба.

Создается впечатление, что за всем этим стоит Вашингтон. Да, это всего лишь гипотеза. Но есть немало оснований думать именно так.