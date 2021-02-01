Протест растет

«Питерец.ру» отмечает, что протестное движение активизировалось. В стране продолжаются массовые акции протеста. Особенно это характерно для Москвы, Петербурга и других крупных городов. Причем, по оценкам политологов, протест стал более жестким и осмысленным. Если раньше на улицу выходили зеваки, то сейчас в акциях участвует больше мотивированных людей. Возможно, мы видим некий промежуточный этап протестов. Акция после суда над Навальным может стать более массовой.

Народ продолжает выражать недовольство действующей властью. Некоторые политологи считают, что ситуация только усугубляется. Посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события. Пока власть отвечает только задержкой протестующих. Другого ответа у власти на сегодняшний день нет.