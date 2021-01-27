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Питерец.ру » Политика » Навальный обошел Путина

Навальный обошел Путина

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Информацию о Навальном искали чаще, чем о Путине

«Питерец.ру» сообщает, что оппозиционер Алексей Навальный обошел по рейтингу популярности «Яндекса» президента Путина. В январе по запросу Навальный было более 9,6 млн. показов. При этом президента РФ в Яндексе искали 8,7 млн. раз.

Повышенное внимание к персоне Навального обусловлено его арестом после возвращения в Россию, а также протестными акциями. Еще большой шум наделал фильм о «дворце Путина» в Геленджике. Этот видеоролик на Ютубе посмотрели 95 млн. человек.

Повышенный интерес к Навальному в январе вызван объективными причинами. Однако большой популярности в России этот человек все же не имеет. Многие россияне и вовсе не знают, кто это такой. Так что не стоит рассматривать Навального как фигуру, способную бросить вызов Путину.

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