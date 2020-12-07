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Питерец.ру » Политика » Чубайс произвел залп

Чубайс произвел залп

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
duma.gov.ru
Чубайс отпраздновал переход на новую должность

«Питерец.ру» сообщает, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс был переведен на новую работу. Теперь Анатолий Борисович займет пост специального представителя по работе с международными организациями. Ходили слухи, что он может уйти на пенсию. Но реальность оказалась совершенно иной.

В честь своего нового назначения Чубайс даже произвел праздничный выстрел из гаубицы. Он сделал это накануне в 12.00. Залп был произведен в Петропавловской крепости. Анатолий Чубайс приурочил это к началу новой деятельности.

Безусловно, Чубайс является известным политиком и топ-менеджером. За время своей работы он занимал различные должности, в том числе и в правительстве РФ. В обществе к Чубайсу относятся, как правило, негативно. Многие люди старшего возраста упрекают его за то, как прошла приватизация.

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