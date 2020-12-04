Зря вкладывали в структуру Чубайса

«Питерец.ру» сообщает, что депутат ЗакСа Оксана Дмитриева высказалась по поводу выделения огромных средств на корпорацию «Роснано», которую до недавнего времени возглавлял Чубайс.

По словам парламентария, вложенные в эту корпорацию миллиарды израсходованы зря. Эти деньги нужно было потратить на развитие био- и медицинских технологий. В этом случае наша страна смогла уже справиться с коронавирусом.

Что касается вопросов по поводу целесообразности использования средств, выделенных на корпорацию «Роснано», они актуальны. Не совсем понятно, на что именно были потрачены эти деньги.

Однако заявление Дмитриевой о вложениях, которые могли бы победить коронавирус, вызывает вопросы. Весь мир оказался не готов к пандемии. Это сейчас легко рассуждать о том, куда именно нужно было направлять деньги.