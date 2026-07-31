На КАД полностью перекроют съезд на Парашютную улицу

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном закрытии съезда №3 с внутреннего кольца Кольцевой автомобильной дороги (КАД) на Парашютную улицу. Ограничение движения будет действовать с 23:00 7 августа до 04:00 10 августа. Причина — проведение работ по устранению дефектов дорожного покрытия (колейности).

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, данный съезд будет полностью недоступен для автомобильного транспорта. Работы будут осуществляться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности и информирования водителей на данном участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие зону производства работ, а также смонтирована световая сигнализация.