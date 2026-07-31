ента новостей

11:32
В поселке Рябово пьяный мужчина поджог автомобиль бывшей супруги
11:27
В Мурино мужчину задержали за поджог двери бывшей возлюбленной
11:23
В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших пенсионерку с проспекта Славы без накоплений
11:18
В Петербурге задержали дропа, обманувшего фитнес-тренера
11:03
В Петербурге задержали мужчину, избившего оппонента в ходе конфликта на детской площадке
10:53
В Петергофе бездомный пытался вырвать сумку у пенсионерки
10:39
Беглов поздравил Эдиту Пьеху с днём рождения
10:31
Петербург и Южная Осетия заключили Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах
10:23
На КАД полностью перекроют съезд на Парашютную улицу
10:17
В Ленобласти иномарка влетела в стоящую спецтехнику. Погибла пассажирка легковушки
10:11
В Ленобласти в ДТП погиб 17-летний мотоциклист
16:36
На Большом проспекте В.О. отреставрировали концертный зал Дома молодёжи
14:42
В Петербурге мужчина битой избил оппонента из-за парковочного места
12:29
В Петербурге задержали курьера, забравшего у пенсионерки 600 тысяч рублей
12:08
Петербургские спортсмены с инвалидностью впервые выступят на Чемпионате мира по вейкборду
12:05
Ладожский мост полностью закроют на два часа
10:37
В Петербурге треш-блогера, жестоко убившего голубя заключили под стражу
19:24
В Петербурге стартовал проект «Петербургский сувенир»
19:20
Беглов и Бельский приняли участие в богослужении, посвящённом памяти святого князя Владимира
15:17
В Петербурге обсудили развитие проекта «Историческая память»
14:08
В Петербурге задержан виновник смертельного ДТП с байкером на Маршала Жукова
14:02
В Петербурге задержана 16-летняя пособница телефонных мошенников
13:57
В центре Петербурга задержали домушника, обворовавшего жителя «коммуналки»
11:17
На трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленобласти введут реверсивное движение
11:14
Сергей Рыжиков — главный тренер ФК «Динамо-СПб»
15:33
На КАД в районе развязки с проспектом Энгельса перекроют выделенный боковой проезд
11:43
В Светогорске рецидивист ограбил школьницу
11:26
В Шушарах водитель «Шевроле Лачетти» обстрелял скорую из травмата
11:19
В Петербурге задержали 18-летнего студента, причастного к многомилионному мошенничеству в отношении пенсионера
11:14
В Петербурге задержали сибиряка, оставившего пенсионерку с проспекта Энтузиастов без накоплений
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД полностью перекроют съезд на Парашютную улицу

На КАД полностью перекроют съезд на Парашютную улицу

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Съезд с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу полностью перекроют

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном закрытии съезда №3 с внутреннего кольца Кольцевой автомобильной дороги (КАД) на Парашютную улицу. Ограничение движения будет действовать с 23:00 7 августа до 04:00 10 августа. Причина — проведение работ по устранению дефектов дорожного покрытия (колейности).

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, данный съезд будет полностью недоступен для автомобильного транспорта. Работы будут осуществляться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности и информирования водителей на данном участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие зону производства работ, а также смонтирована световая сигнализация.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-05-2023, 14:20
Съезд с КАД на улицу Парашютную полностью перекроют
8-10-2018, 11:18
На развязке КАД на пять дней перекроют съезд с внутреннего кольца на Парашютную улицу
13-05-2026, 20:19
Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью перекроют
4-06-2026, 15:35
Съезд с внутреннего кольца КАД на Московское шоссе полностью перекроют
19-04-2023, 09:54
Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют для движения автомобилей
7-03-2023, 10:59
Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:17
В Ленобласти иномарка влетела в стоящую спецтехнику. Погибла пассажирка легковушки
Сегодня, 10:11
В Ленобласти в ДТП погиб 17-летний мотоциклист
28-07-2026, 14:08
В Петербурге задержан виновник смертельного ДТП с байкером на Маршала Жукова
23-07-2026, 12:50
В Рыбацком автобус сбил самокатчика
Наверх