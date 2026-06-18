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Питерец.ру » Общество » День молодежи в парке Малиновка

День молодежи в парке Малиновка

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
Впервые день молодёжи пройдёт в парке Малиновка

Две тысячи гостей ожидается на главном молодёжном празднике Красногвардейского района. Ранее мероприятие проходило на набережной реки Охта, где сейчас идёт реконструкция.

Событие объединит уникальные возможности для тех, кому от 14 до 35 лет. Концепция мероприятия была создана молодыми людьми и объединила 5 исторических эпох, которые переживал Санкт-Петербург.

Первая площадка: деревня Яблоновка. Яблоновка – это историческая местность у современной станции метро «Ладожская», на правом берегу реки Оккервиль. Известна с 1817 года. На фестивале эпоха воплотится в мастер-классах по рукоделию, народных играх, фотозоне «Русский колорит» и геологической выставке.

Второй период: Дворцовый Петербург. Здесь пройдут концерт классической музыки, мастер-класс по созданию украшений и акварельной живописи, настольные и бальные игры XXVIII-XIX века, тематическая фотозона.

Следующая эпоха: город-герой Ленинград. Здесь можно будет поиграть в лазерный тир, ознакомиться с вооружением Великой Отечественной войны, потренироваться на мастер-классах по первой медицинской помощи.Именно этот период подарит участникам самую старейшую игру нашей страны – Зарницу. Каждый сможет посоревноваться в сборке-разборке автомата Калашникова и исполнить важную миссию по спасению товарища.

Четвёртая эпоха: Ленинградский рок-клуб. 45 лет назад на улице Рубинштейна состоялся первый рок-концерт. В честь годовщины молодёжь Красногвардейского соберётся, чтобы исполнить авторский репертуар. Набор на выступления происходил в открытом формате, в итоге отобраны 10 коллективов. Среди них: победитель недавно прошедшего в районе фестиваля-конкурса «На волне» и группа из Ленобласти. На этой же площадке будет акция по бесплатному обмену одеждой и предметами быта и советские настольные игры.

Пятая эпоха: Современное креативное пространство. Оно покажет самые актуальные творческие форматы: граффити-джем, рэп-фристайл, творческие мастер-классы.

Помимо исторических эпох гостей ждёт: подкаст-студия, где каждый желающий сможет поделиться впечатлениями о празднике; ярмарка молодых мастеров «Сделано в Петербурге», где можно будет приобрести сувениры; уникальный аудиоспектакль-квест «Мифы и легенды Красногвардейского района» от библиотеки «Ржевская» и Дома молодёжи «Квадрат»; зона отдыха с практиками по йоге и гигантскими играми.

На главной сцене пройдут выступления творческих коллективов, награждение лучших деятелей сферы молодёжной политики, диджей-сет, модный показ от пространства «Фактура», концерт кавер-группы УНО БЭНД. Зрители смогут испытать удачу в розыгрыше путёвки в Карелию и других призов от партнёров.

Свои площадки с активностями также представят некоммерческие организации района и общественные движения: Волонтёры Победы, Движение Первых, Кадровый центр службы занятости, Молодёжный совет.

Регистрация для участников: clck.ru/3TykNS

Сообщество ВКонтакте: https://vk.com/youthdayokhta

Дата, время и место проведения мероприятия:

20 июня, парк Малиновка (ст. м. Ладожская)

16:30 – начало работы площадок

17:00 – открытие на главной сцене (приглашаем телеканалы к этому времени)

21:00 – завершение работы праздника

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