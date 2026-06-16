Международный проект «Петербургские театральные мастерские» 2026 года завершен

Один из самых востребованных культурных проектов Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга «Петербургские театральные мастерские» завершил очередной учебно-творческий сезон. Проект стартовал в 2021 году и сразу стал одной из наиболее ярких и востребованных инициатив в русском зарубежье.

Он проводится Комитетом по внешним связям Санкт‑Петербурга совместно с Театром-фестивалем «Балтийский дом», при содействии Ассоциации деятелей русских театров зарубежья, Российского государственного института сценических искусств и Санкт-Петербургского государственного театра «Мастерская».

Благодаря конкурсному отбору победители получают возможность стать участниками мастер-классов ведущих театральных специалистов Санкт‑Петербурга. За пять лет существования проекта в нём приняли участие профессиональные русские театры, работающие за рубежом, театральные студии, объединения соотечественников, вокально-хореографические коллективы.

В феврале 2026 года были рассмотрены заявки по трём направлениям: мастер-классы для творческих специалистов; мастер-классы для административно-технического персонала; создание спектаклей с участием театральных специалистов из Санкт‑Петербурга. Новым направлением проекта стали мастер-классы по игре на русских народных инструментах для зарубежных специалистов. По результатам профессионального анализа были определены победители, которые стали участниками проекта этого года.

27 апреля в одном из ведущих русских театров зарубежья — Государственном русском театре драмы имени Ф. А. Искандера (Сухум, Абхазия) началась работа над спектаклем «Хайт, или Сказка без конца» по мотивам абхазских и русских народных сказок. Режиссёр постановки — актриса и режиссёр Театра-фестиваля «Балтийский дом» Александра Мамкаева, художник —Надежда Осипова.

1 июня, в День защиты детей, состоялась премьера спектакля. «В повествование я включила типичную для нашего фольклора сказительницу, и таким образом родился симбиоз абхазской и русской культуры», — рассказывает режиссер-постановщик Александра Мамкаева. — «Эта сказка полна волшебства, в то же время она о людях и в ней отражается очень важная для меня тема — отношения родителей и детей. При этом сказка адресована не только детям, но и взрослым, потому что затрагивает серьезные темы.

Но ребенок, бесспорно, самый честный и бескомпромиссный зритель. Так что авторская ответственность здесь значительно выше», — считает режиссер.

Первые мастер-классы в рамках проекта были посвящены обучению игры на русских народных инструментах.

22 апреля 2026 года начались мастер-классы по игре на балалайке в городе Ош (Кыргызская Республика). Занятия с музыкантами оркестра русских народных инструментов Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы провел доцент кафедры струнных народных инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, солист Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» Евгений Желинский. Итогом учебного курса стал концерт оркестра русских народных инструментов, в котором Евгений Желинский выступил в качестве солиста.

С 19 по 22 мая в Уральске (Республика Казахстан) прошли мастер-классы по игре на домре. Для музыкантов Оркестра русских народных инструментов Городского отдела культуры и развития языков занятия провела педагог Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Анна Игнатова.

Она выступила солисткой оркестра в концерте «Мелодия Петербургских мостов», который стал итогом учебных занятий и прошел на сцене «Дворца культуры молодежи» отдела культуры и развития языков города Уральска.

Обучение театральным дисциплинам началось 3 мая в Республике Узбекистан. Учебные курсы по сценическому свету и сценическому звуку прошли сразу в четырех театрах: Самаркандский областной русский театр драмы, Самаркандский областной театр музыкальной драмы, Самаркандский областной театр кукол, Каттакурганский городской драматический театр. Теоретические и практические занятия провели неоднократные участники проекта «Петербургские театральные мастерские»: заведующая осветительным цехом Санкт-Петербургского театра «Мастерская» Юлия Бершак и начальник звукового цеха Театра-фестиваля «Балтийский дом» Екатерина Вербицкая.

С 19 по 29 мая серию занятий по сценической речи провёл преподаватель кафедры сценической речи Российского государственного института сценических искусства Михаил Каргапольцев. Совершив учебный тур по городам Казахстана, он провел мастер-классы в трех театрах: Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац (Алма-Ата), Карагандинский государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр имени К.С.Станиславского, Темиртауский театр для детей и юношества.

Программа мастер-классов завершилась в Бишкеке (Кыргызская Республика).

С 12 по 14 июня в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч. Айтматова занятия по сценическому движению провела доцент кафедры пластического воспитания Российского государственного института сценических искусств Мария Добровольская.

Благодаря реализации международного проекта «Петербургские театральные мастерские» творческие и технические специалисты из зарубежных стран обретают уникальную возможность работать с ведущими мастерами, педагогами и исполнителями из Санкт-Петербурга, повышать свой профессиональный уровень, раскрывать творческий потенциал и воплощать в жизнь свои замыслы. Проект постоянно обретает новые масштабы и расширяет целевую аудиторию.

Плодотворная коммуникация с представителями российского зарубежья свидетельствует о том, что реализация проекта является весьма востребованным и ожидаемым событием среди зарубежного русскоязычного театрального сообщества. Данное начинание доказало свою эффективность в деле повышения уровня профессионализма театральных кадров, внедрения в работу театров петербургских инноваций и достижений в творческой, технической и административной сферах.