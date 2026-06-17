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Питерец.ру » Культура » Парк «Остров фортов» приглашает на программу приуроченную ко Дню памяти и скорби

Парк «Остров фортов» приглашает на программу приуроченную ко Дню памяти и скорби

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Музей военно-морской славы
В Кронштадте пройдёт трёхдневный марафон кино и памятных мероприятий, посвященных героям Великой Отечественной войны.

В Кронштадте пройдёт трёхдневный марафон кино и памятных мероприятий, посвященных героям Великой Отечественной войны.

С 20 по 22 июня в музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте состоится масштабная программа, приуроченная ко Дню памяти и скорби. Мероприятие объединит кинопоказы под открытым небом, живую симфоническую музыку и акцию «Свеча памяти».

На протяжении трёх дней зрители смогут бесплатно посетить показы фильмов советского и современного кинематографа, посвященных подвигу, мужеству и стойкости народа-победителя.

Особое место в программе займёт выступление симфонического оркестра «Феникс», которое состоится 20 июня с 19:00 до 20:00. Под руководством дирижёра Александра Голикова прозвучат знаковые произведения военных лет, включая Ленинградскую симфонию Шостаковича, «Прощание славянки».

Также в течение всех трех дней пройдет акция «Свеча памяти» и Марафон «Я Помню». На территории парка будет установлена тематическая инсталляция, посвященная ключевым датам Великой Отечественной войны, где каждый сможет отдать дань уважения павшим героям, возложить гвоздики и почтить память Героев.

Каждый желающий получит гвоздику и может вставить ее в ячейки монумента. По прошествию трех дней получится большая цветочная композиция в виде цифр 1941 и 1945. Дополнит композицию неугасимая Свеча Памяти и звуки метронома, которые стали символом блокадного Ленинграда.

Выдача гвоздик для возложения проходит все три дня с 9 до 21.

Вход на все мероприятия свободный.

Подробное расписание кинопоказов:

20 июня

День открытия программы. Показ фильмов и тематические анонсы в перерывах между картинами

  1. «Летят журавли» (1957)
    10:00–11:35
    Пауза с анонсом
    11:35–12:00
  2. «Женя, Женечка и «Катюша» (1967)
    12:00–13:25
    Пауза с анонсом
    13:25–13:30
  3. «Баллада о солдате» (1959)
    13:30–14:55
    Пауза с анонсом
    14:55–15:00
  4. «28 панфиловцев» (2016)
    15:00–16:45
    Пауза с анонсом на следующие дни
    16:45–17:00

21 июня

  1. «В бой идут одни «старики» (1973)

10:00–11:25
Пауза с анонсом
11:25–11:30

  1. «Белорусский вокзал»

11:30–13:05
Пауза с анонсом
13:05–13:30

  1. «Аты-баты, шли солдаты…» (1976)

13:30–14:50
Пауза с анонсом
14:50–15:00

  1. «Коридор Бессмертия» (2019)

15:00–17:20
Пауза с анонсом
17:20–17:30

  1. «Двадцать дней без войны» (1976)
    17:30–19:10
    Пауза с анонсом на следующие дни
    19:10–20:00

22 июня

  1. «Два бойца» (1943)

10:00–11:20
Пауза с анонсом
11:20–11:30

  1.  «Небесный тихоход» (1945)

11:30–12:55
Пауза с анонсом
12:55–13:00

  1.  «Жаворонок» (1964)

13:00–14:25
Пауза с анонсом
14:25–14:30

  1.  «В списках не значился» (2025)

14:30–16:30
Пауза с анонсом
16:30–17:00

  1.  «Блиндаж»

17:00–18:55
Пауза с анонсом
18:55–19:00

  1.  «Красные ленты» (2024)
    19:00–19:55
  • Акция «Свеча памяти» – 20–22 июня (9.00–21.00)
  • Симфонический концерт – 20 июня (19:00–20:00)

Мероприятие станет важной площадкой для сохранения исторической памяти и объединения поколений через искусство и культуру.

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