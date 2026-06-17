Парк «Остров фортов» приглашает на программу приуроченную ко Дню памяти и скорби

В Кронштадте пройдёт трёхдневный марафон кино и памятных мероприятий, посвященных героям Великой Отечественной войны.
С 20 по 22 июня в музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте состоится масштабная программа, приуроченная ко Дню памяти и скорби. Мероприятие объединит кинопоказы под открытым небом, живую симфоническую музыку и акцию «Свеча памяти».
На протяжении трёх дней зрители смогут бесплатно посетить показы фильмов советского и современного кинематографа, посвященных подвигу, мужеству и стойкости народа-победителя.
Особое место в программе займёт выступление симфонического оркестра «Феникс», которое состоится 20 июня с 19:00 до 20:00. Под руководством дирижёра Александра Голикова прозвучат знаковые произведения военных лет, включая Ленинградскую симфонию Шостаковича, «Прощание славянки».
Также в течение всех трех дней пройдет акция «Свеча памяти» и Марафон «Я Помню». На территории парка будет установлена тематическая инсталляция, посвященная ключевым датам Великой Отечественной войны, где каждый сможет отдать дань уважения павшим героям, возложить гвоздики и почтить память Героев.
Каждый желающий получит гвоздику и может вставить ее в ячейки монумента. По прошествию трех дней получится большая цветочная композиция в виде цифр 1941 и 1945. Дополнит композицию неугасимая Свеча Памяти и звуки метронома, которые стали символом блокадного Ленинграда.
Выдача гвоздик для возложения проходит все три дня с 9 до 21.
Вход на все мероприятия свободный.
Подробное расписание кинопоказов:
20 июня
День открытия программы. Показ фильмов и тематические анонсы в перерывах между картинами
- «Летят журавли» (1957)
10:00–11:35
Пауза с анонсом
11:35–12:00
- «Женя, Женечка и «Катюша» (1967)
12:00–13:25
Пауза с анонсом
13:25–13:30
- «Баллада о солдате» (1959)
13:30–14:55
Пауза с анонсом
14:55–15:00
- «28 панфиловцев» (2016)
15:00–16:45
Пауза с анонсом на следующие дни
16:45–17:00
21 июня
- «В бой идут одни «старики» (1973)
10:00–11:25
Пауза с анонсом
11:25–11:30
- «Белорусский вокзал»
11:30–13:05
Пауза с анонсом
13:05–13:30
- «Аты-баты, шли солдаты…» (1976)
13:30–14:50
Пауза с анонсом
14:50–15:00
- «Коридор Бессмертия» (2019)
15:00–17:20
Пауза с анонсом
17:20–17:30
- «Двадцать дней без войны» (1976)
17:30–19:10
Пауза с анонсом на следующие дни
19:10–20:00
22 июня
- «Два бойца» (1943)
10:00–11:20
Пауза с анонсом
11:20–11:30
- «Небесный тихоход» (1945)
11:30–12:55
Пауза с анонсом
12:55–13:00
- «Жаворонок» (1964)
13:00–14:25
Пауза с анонсом
14:25–14:30
- «В списках не значился» (2025)
14:30–16:30
Пауза с анонсом
16:30–17:00
- «Блиндаж»
17:00–18:55
Пауза с анонсом
18:55–19:00
- «Красные ленты» (2024)
19:00–19:55
- Акция «Свеча памяти» – 20–22 июня (9.00–21.00)
- Симфонический концерт – 20 июня (19:00–20:00)
Мероприятие станет важной площадкой для сохранения исторической памяти и объединения поколений через искусство и культуру.