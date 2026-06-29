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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы

На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
В Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на 68-м километре внешнего кольца КАД (автомобильная дорога А-118) в районе Пулковского шоссе. С 29 июня по 17 августа будут поэтапно перекрываться полосы движения для проведения работ по замене деформационного шва.

С 29 июня по 16 июля ограничение затронет третью и четвертую полосы. С 17 июля по 2 августа будут закрыты первая и вторая полосы. С 3 по 17 августа доступ будет ограничен на полосе безопасности и переходно-скоростной полосе. На оставшихся свободных полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

Все работы будут проводиться круглосуточно, в три смены, по согласованной схеме организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтирована световая сигнализация. Информация о перекрытиях будет отображаться на табло и знаках переменной информации системы управления дорожным движением КАД. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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