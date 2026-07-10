На КАД между развязками с Колтушским шоссе и Пискарёвским проспектом перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях движения на внешнем кольце КАД (А-118) в период с 12 по 20 июля. На участке между развязками с Колтушским шоссе и Пискарёвским проспектом (44-43 км) будут закрыты для автотранспорта первая и вторая полосы движения. Это связано с проведением работ по устранению колеи на проезжей части.

По третьей и четвёртой полосам будет установлено ограничение скорости до 50 км/ч. Начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что работы будут проходить круглосуточно, в две смены, с устранением колеи непосредственно на второй полосе.

Организация дорожного движения на время работ будет обеспечена в соответствии с утверждённой схемой. Для обозначения зоны проведения работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые индикаторы. Изменения в движении также будут отображаться на информационных табло и знаках переменной информации КАД.

Сроки выполнения работ могут быть изменены в зависимости от погодных условий.