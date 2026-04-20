Ладожский мост не будут разводить до 4 мая

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о введении ограничений на Ладожском мосту, расположенном на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Это связано с проведением планово-предупредительных работ.

До 4 мая 2026 года разводка пролетного строения моста осуществляться не будет. Об этом сообщил начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Полное завершение запланированных работ ожидается 14 сентября 2027 года.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» выражает сожаление по поводу возможных неудобств для водителей. Организация просит учитывать эту информацию при составлении маршрутов и неукоснительно соблюдать указания временных дорожных знаков.