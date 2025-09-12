ента новостей

Питерец.ру » Общество » Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября

Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Ладожский мост разведут в период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке барже-буксирного состава

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии движения на федеральной автотрассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Мурманском и норвежской границей, 15 сентября 2025 года. Ограничение будет действовать в течение 45 минут.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 15:00 до 15:45 будет осуществлена разводка моста через реку Нева на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» в районе деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Разводка необходима для обеспечения прохода вверх по реке барже-буксирного состава «Речной-51», ПСКР и «Шлюзовой-48», максимальный габарит которых по высоте составляет 17 метров. На время разводки движение транспорта будет полностью остановлено.

Процедура разводки моста осуществляется специалистами ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Разводка Ладожского моста возможна при температуре воздуха не выше +25 ºС и скорости ветра, не превышающей 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ленобласть, Кировский район ЛО, развод мостов, Ладожский мост
