Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии движения на федеральной автотрассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Мурманском и норвежской границей, 15 сентября 2025 года. Ограничение будет действовать в течение 45 минут.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 15:00 до 15:45 будет осуществлена разводка моста через реку Нева на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» в районе деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Разводка необходима для обеспечения прохода вверх по реке барже-буксирного состава «Речной-51», ПСКР и «Шлюзовой-48», максимальный габарит которых по высоте составляет 17 метров. На время разводки движение транспорта будет полностью остановлено.

Процедура разводки моста осуществляется специалистами ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Разводка Ладожского моста возможна при температуре воздуха не выше +25 ºС и скорости ветра, не превышающей 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании поездок.