12:18
В Google закрыли критические уязвимости в Android, две уже фигурируют в атаках
12:07
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке буксира «Ижорец»
11:38
В Петербурге задержали «дропа», помогавшего телефонным мошенникам
11:29
В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта
11:21
На Дальневосточном проспекте иномарка сбила пешехода
11:17
На Петергофском шоссе иномарка сбила 12-летнего школьника
11:07
В Петербурге задержали мужчину бросавшиего бутылки в прохожих из окна
10:48
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое на Заречной улице
10:44
На Дачном проспекте автомобилист избил битой байкера
10:38
В Петербурге девушка облила «зеленкой» сотрудника банка
19:58
В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
19:30
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
14:03
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
13:50
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
12:44
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
12:39
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
11:59
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
11:32
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
11:23
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
11:14
На проспекте Ветеранов школьнице выстрелили в лицо из сигнального пистолета
10:53
Полицейские задержали мигранта, пристававшего к девочке в Мурино
10:49
В Киришах полицейсике искали нелегалов
16:59
В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»
15:37
Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино
13:32
В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
13:02
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
12:57
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
12:29
Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти
12:06
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии
11:45
Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке буксира «Ижорец»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке рейдового буксира «Ижорец» будет производиться разводка моста через реку Нева 

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии движения автотранспорта на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Петрозаводском, Мурманском, Печенгой и норвежской границей. Ограничение движения запланировано на 5 сентября 2025 года и продлится 45 минут.

По словам Ильи Пузыревского, начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 10:00 до 10:45 будет осуществлена разводка моста через реку Нева, расположенного на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Разводка необходима для обеспечения прохода рейдового буксира «Ижорец», габариты которого достигают 18 метров в высоту, вниз по реке. На время проведения работ движение будет полностью остановлено.

Разводку моста осуществляет подрядная организация ООО «ЕвроТрансСтрой» в соответствии с согласованием от ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Проведение работ возможно при температуре воздуха не выше +25 ºС и скорости ветра, не превышающей 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит свои извинения за возможные неудобства и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост, развод мостов
