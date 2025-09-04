На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке буксира «Ижорец»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии движения автотранспорта на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Петрозаводском, Мурманском, Печенгой и норвежской границей. Ограничение движения запланировано на 5 сентября 2025 года и продлится 45 минут.

По словам Ильи Пузыревского, начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 10:00 до 10:45 будет осуществлена разводка моста через реку Нева, расположенного на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Разводка необходима для обеспечения прохода рейдового буксира «Ижорец», габариты которого достигают 18 метров в высоту, вниз по реке. На время проведения работ движение будет полностью остановлено.

Разводку моста осуществляет подрядная организация ООО «ЕвроТрансСтрой» в соответствии с согласованием от ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Проведение работ возможно при температуре воздуха не выше +25 ºС и скорости ветра, не превышающей 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит свои извинения за возможные неудобства и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.