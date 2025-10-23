ента новостей

16:07
В Петербурге стартовал XXIII Форуму стратегов
13:07
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
12:40
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
12:35
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
12:33
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
12:29
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:20
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
11:57
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы
11:54
На Галерной улице в несовершеннолетнюю девушку выстрелили из "Пионера"
11:48
В Невском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
11:43
В Ленобласти задержали предпринимателя за организацию свалки на воинском мемориале «Невский пятачок» 
22:39
СКА в напряжённом матче проиграл ЦСКА
15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
12:56
В Петербурге стартовал чемпионат России по велосипедному спорту
12:54
В Невском районе введут ограничения движения транспорта
12:47
Жителя Ленобласти задержали за изнасилование племянниц своей сожительницы
12:43
Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение
12:35
В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору
12:31
ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
12:26
День героической обороны острова Сухо
12:19
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
12:03
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе
11:58
На улице Шелгунова ограбили пенсионерку
11:53
В Петербурге задержали налетчика на пекарню на улице Комсомола
11:45
В Пикалево задержали убийцу повара кафе
21:08
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
20:08
Бескомпромиссная консерваторша Санаэ Такаичи избрана первой женщиной-лидером Японии
19:51
Гандбольный клуб «Зенит» наградили за возвращение Петербургу чемпионства через 32 года
19:48
В Мариинском дворце открылась выставка «Вместе с молодёжью России»
15:57
Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»

Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с городами Петрозаводск, Мурманск, Печенга и далее с границей Королевства Норвегия, 24 октября 2025 года ожидается полное прекращение движения транспортных средств на протяжении двух часов.

Как пояснил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 12:50 до 15:00 будет осуществляться разводка моста через реку Свирь, находящегося на 236-м километре автодороги Р-21 «Кола» в районе города Лодейное Поле, Ленинградской области. Данная мера необходима для обеспечения прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис», максимальная высота которых составляет 17,1 метра. Разводку осуществят специалисты ОАО «РЖД». На время проведения работ движение автомобильного транспорта будет полностью приостановлено.

Следует отметить, что указанный мост является комбинированным и предназначен для одновременного передвижения как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад обращает внимание водителей на данное обстоятельство и рекомендует учитывать его при планировании маршрутов.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, развод мостов
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-07-2025, 16:40
Мост через Свирь разведут для прохода по реке теплоходов «Сигулда» и «А.Уваров»
18-11-2023, 09:50
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке теплохода «Тетис»
4-08-2025, 10:31
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке состава судов
14-10-2024, 19:48
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке теплохода «Берген Т»
18-06-2025, 12:57
В течение двух часов полностью перекроют трассу Р-21 «Кола»
30-09-2021, 11:56
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Аквамарин»

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
Вчера, 12:19
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
21-10-2025, 21:08
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
20-10-2025, 11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
Наверх