Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с городами Петрозаводск, Мурманск, Печенга и далее с границей Королевства Норвегия, 24 октября 2025 года ожидается полное прекращение движения транспортных средств на протяжении двух часов.

Как пояснил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 12:50 до 15:00 будет осуществляться разводка моста через реку Свирь, находящегося на 236-м километре автодороги Р-21 «Кола» в районе города Лодейное Поле, Ленинградской области. Данная мера необходима для обеспечения прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис», максимальная высота которых составляет 17,1 метра. Разводку осуществят специалисты ОАО «РЖД». На время проведения работ движение автомобильного транспорта будет полностью приостановлено.

Следует отметить, что указанный мост является комбинированным и предназначен для одновременного передвижения как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад обращает внимание водителей на данное обстоятельство и рекомендует учитывать его при планировании маршрутов.