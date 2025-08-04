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Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке состава судов

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь для прохода вверх по реке состава судов

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном прекращении движения по федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с городами Петрозаводск, Мурманск, Печенга и пограничным пунктом с Норвегией. 5 августа 2025 года на указанной автодороге будет введено полное ограничение движения транспортных средств продолжительностью в два часа.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в период с 12:50 до 15:00 будет осуществляться разводка моста через реку Свирь, находящегося на 236-м километре трассы Р-21 «Кола» в районе города Лодейное Поле Ленинградской области. Разводка моста необходима для обеспечения прохода вверх по реке каравана судов, включающего «К. Шитов», «ВЭШ-91009», «ВЭШ-91010», «ВЭШ-91011» и «ВЭШ-91012», максимальный габарит по высоте которых составляет 18 метров. Операция по разводке моста будет производиться представителями ОАО «РЖД».

Необходимо отметить, что данный мостовой переход является совмещенным и предназначен для одновременного обеспечения движения как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращается к участникам дорожного движения с просьбой учитывать данную информацию при планировании своих поездок.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, развод мостов
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