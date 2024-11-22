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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти мост через Свирь разведут на два часа для прохода вниз по реке состава судов

В Ленобласти мост через Свирь разведут на два часа для прохода вниз по реке состава судов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь для прохода вниз по реке состава судов «ОТ-2126», краболовное судно на понтонах и «А.Карташов»

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на федеральной трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 24 ноября 2024 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 12:50 до 15:00 для прохода вниз по реке состава судов «ОТ-2126», краболовное судно на понтонах и «А.Карташов» с максимальным высотным габаритом 18,51 метра, представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

«Если суда не успеют подойти ко времени запланированной разводке моста, то его разведут 25 ноября в это же время» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, развод мостов
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