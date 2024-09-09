Студенты РГПУ им. А. И. Герцена вышли в финал конкурса «Флагманы образования»

На площадке президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал финал профессионального конкурса «Флагманы образования», в котором участвуют 300 талантливых студентов из Санкт-Петербурга. В их число вошли обучающиеся Герценовского университета: Екатерина Вайвадайте, Вероника Валивахина, Антон Волков, Светлана Горбунова, Ксения Демидова, Дмитрий Кропин, Марьяна Евдокимова, Диана Карасени, Софья Осипова, Ксения Павельева, Владислав Пучков и Виктория Ушакова.

«Выход в финал такого значимого в педагогическом сообществе конкурса — это признание на высоком уровне. Финалисты уже могут считать себя победителями, ведь они сами убедились в качестве своих профессиональных знаний в области психологии и педагогики, функциональной грамотности и управления образовательными проектами. Фактически перед нами - готовые специалисты, которые будут заниматься дальнейшим развитием российской системы образования, вдохновляя других на личностное развитие и давая толчок инновационным подходам в образовании», — прокомментировал выход герценовцев в финал ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Конкурс «Флагманы образования» привлекает наиболее мотивированных студентов старше 18 лет из высших и средних специальных учебных заведений. Проект включает в себя не только профессиональный конкурс, но и множество мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в педагогические специальности. На этапе регистрации более 23 тысяч обучающихся подали заявки на участие, что подчеркивает высокий интерес к конкурсу.

Все зарегистрировавшиеся студенты имели возможность пройти входную диагностику, охватывающую три ключевых направления: лидерство и командообразование, знание в области государственной образовательной политики и гибкие навыки, а также могли участвовать в просветительских мероприятиях «Образовательного марафона». На основании результатов диагностики были разработаны персонализированные рекомендации для развития профессиональных знаний и универсальных компетенций участников.

Следующий этап прошёл в августе дистанционно и включил в себя комплексную диагностику профессиональных знаний. В нём приняли участие 12 097 студентов — и лишь 300 сильнейших участников, набравшие в ходе дистанционного тестирования наибольшее количество баллов, были приглашены в финал, который состоится в октябре.