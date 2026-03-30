Женская сборная Герценовского университета досрочно стала чемпионом студенческих соревнований по футзалу

Женская сборная РГПУ им. А. И. Герцена досрочно стала чемпионом Санкт-Петербургских студенческих соревнований по футзалу сезона 2025‒2026 годов. В турнире приняли участие 11 сильнейших студенческих команд города и более 150 игроков. Состязания проводились в два игровых круга, где команды встретились друг с другом дважды. Всего за турнир сыграно 90 матчей и забито 500 мячей в чужие ворота.

Весь чемпионат сборная Герценовского университета прошла без поражений, став самой результативной по количеству забитых мячей (108) и пропустившей меньше всех голов от соперника (9 за весь турнир). Несколько очков герценовские спортсменки упустили во втором круге, когда сыграли вничью со сборной СПбПУ и БГТУ «Военмех».

«Женская сборная РГПУ им. А. И. Герцена по футзалу традиционно занимала призовые места в различных соревнованиях, но победа в студенческом чемпионате Санкт-Петербурга стала первой за всю историю команды. Таисия Сурмина и Елизавета Артемьева попали и в десятку лучших бомбардиров. Теперь команда будет представлять Санкт-Петербург на Всероссийских соревнованиях по футзалу в Волгограде с 10 по 16 апреля», — рассказала директор спортивного клуба «Пеликан» Герценовского университета Елена Никитина.

В состав команды вошли Полина Чуракова, Луиза Каримова, Кристина Ушакова, Алеся Бушковская, Александра Лысюк, Ксения Майорова, Алина Махотина, Яна Портунова, Виктория Широкова, Валерия Галемина, Лидия Липатникова, Елизавета Артемьева, Полина Безуглая, Татьяна Гаспарян, Александра Жукова, Александра Задворная, Мария Лебедева, Анастасия Лобанова, Таисия Сурмина, Мария Тышкевич. Тренеры: Александр Фокин и Алексей Григорьев.

В РГПУ им. А. И. Герцена, подведомственном Минпросвещения России, организованы тренировки более 50 сборных команд по разным видам спорта, включая инклюзивные. Студенты регулярно демонстрируют высокие результаты в спортивных состязаниях. Всего в прошлом году более 200 спортсменов-герценовцев стали победителями и призерами состязаний различного уровня. В том числе в сезоне 2024‒2025 годов женская сборная Герценовского университета по футзалу заняла второе место среди вузовских команд Санкт-Петербурга, а в этом году выпускницы института физической культуры и спорта РГПУ им. А. И. Герцена Елизавета Никитина и Ксения Олькова стали обладательницами Кубка России по футзалу.