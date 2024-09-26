Студенты РГПУ им. А. И. Герцена стали лауреатами премии Правительства Санкт-Петербурга

В «Невской Ратуше» прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса студенческих исследовательских работ по проблематике формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге. Победителям конкурса, в число которых вошли шестеро студентов Герценовского университета, присуждена премия Правительства Санкт-Петербурга.

Лауреатами из РГПУ им. А. И. Герцена стали студентки института психологии Карина Ленчик и Анастасия Примакова, института философии человека Арина Мержеевская и Дарья Олефиренко, студент института педагогики Павел Некрасов и студентка института художественного образования Марина Пироженкова.

Совет конкурса возглавляет президент РГПУ им. А. И. Герцена Геннадий Бордовский. Он отметил, что участники за все годы его существования через собственное осмысление находят ответы на непростые вопросы, связанные с решением проблемы толерантности в современных условиях.

Победителям вручили дипломы и сборники тезисов лучших работ. Ректор Герценовского университета Сергей Тарасов выдвинул инициативу, чтобы это издание имелось в каждой образовательной организации России.

«Те материалы, которые здесь представлены, могут и должны использоваться в подготовке будущих учителей. В исследованиях затрагивается широкая проблематика, степень проработанности проблем глубокая. Постановка исследовательской и научно-практической задачи во многих работах, на мой взгляд, интересна и перспективна» — сказал Сергей Тарасов.

Инициативу ректора поддержал председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов:

«Думаю, такое исследовательское поле прекрасно бы вписалось в стратегическое направление Герценовского университета. Со своей стороны мы готовы просмотреть работы лауреатов, которые побеждали в последние 3–4 года. Уверен, что коллеги из Комитета по межнациональным отношениям тоже поддержат нас в этом вопросе».

В церемонии награждения приняли участие победители и участники конкурса, члены совета конкурса, представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, руководители образовательных организаций высшего образования Санкт-Петербурга.

Всего на конкурс в 2024 году поступила 91 заявка из 17 образовательных организаций высшего образования, и проводился он по четырём номинациям: психология, социология, культурология, педагогика.

Конкурс студенческих исследовательских работ по проблематике формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге проходит начиная с 2007 года. За период проведения в нём приняли участие более двух тысяч человек, присуждено 634 премии Правительства Санкт-Петербурга.

Конкурс направлен на привлечение внимания студентов к проблемам освоения универсальных гуманистических ценностей, идеалов демократии, стимулирования исследовательской деятельности в области формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге. Его цель — выявление, поддержка и привлечение талантливой молодёжи в сферу науки, технологий, профессионального образования Санкт-Петербурга.