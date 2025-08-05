Петербург остался за пределами топ-10 регионов с лучшими дорогами

Санкт-Петербург не смог войти в десятку субъектов Российской Федерации с наиболее качественным дорожным покрытием. Результаты исследования показали, что Северная столица не попала в число лидеров, несмотря на значительные усилия, направленные на улучшение дорожной инфраструктуры в последние годы. 45% дорог не соответствует нормативам.

По данным «Питерец.ру», причины такого результата могут быть разными: от высокой интенсивности движения, приводящей к быстрому износу дорожного покрытия, до особенностей климата, негативно влияющих на состояние дорог. Также стоит учитывать, что оценка качества дорог – комплексный процесс, учитывающий множество факторов, включая ровность покрытия, наличие разметки и освещения, а также безопасность движения.

Власти города регулярно выделяют средства на ремонт и строительство дорог, однако, по всей видимости, требуются более масштабные и системные меры для достижения существенного улучшения ситуации. Жители города неоднократно выражали недовольство состоянием дорог, что подтверждают и результаты независимых исследований.