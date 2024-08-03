Состоянием дорог заинтересовалась прокуратура

Качество дорог остается проблемным звеном практически любого города. Причем ситуация не решается несмотря на работы, которые осуществляются дорожными службами. К сожалению, подобное происходит и в Северной столице. Колеи, ямы, неровности – все это стало обыденным и уже перестает кого-либо удивлять.

«Питерец.ру» сообщает, что качеством дорожного полотна в Петербурге заинтересовалась прокуратура. Представители ведомства обнаружили в центре города колеи глубиной до 8 см, а также прочие проблемы. Это характерно для Невского пр-та и ряда других улиц.

Теперь структура, ответственная за состояние дорог, будет должна устранить выявленные нарушения – дано соответствующее распоряжение. Вопрос находится на контроле прокуратуры, поэтому оставить его без внимания не получится.