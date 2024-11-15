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Питерец.ру » Общество » В Смольном обсудили реализацию проекта «Санкт‑Петербург Марина»

В Смольном обсудили реализацию проекта «Санкт‑Петербург Марина»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Дмитрий Чернышенко и Александр Беглов обсудили реализацию проекта «Санкт‑Петербург Марина»

Сегодня в Смольном состоялось важное совещание, посвященное проекту «Санкт-Петербург Марина», в котором принял участие губернатор города Александр Беглов. Мероприятие прошло под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, который отметил значимость данного проекта для развития туристической инфраструктуры города.

На совещании также присутствовал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Юрий Гордеев, который поделился информацией о текущих инициативах в области строительства и модернизации объектов инфраструктуры. Кроме того, в обсуждении приняли участие представители нескольких федеральных министерств, включая Минэкономразвития, Минэнерго и Минтранс, а также Росимущества и Росавтодора. Это подчеркивает многосторонний подход к реализации проекта, который требует согласования действий различных ведомств.

Проект «Санкт-Петербург Марина» предполагает создание современного морского порта, который станет не только важным транспортным узлом, но и привлекательной туристической зоной. Ожидается, что данная инициатива привлечет большое количество туристов, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на экономику города. Инвесторы также выразили интерес к участию в проекте, что свидетельствует о его потенциальной рентабельности.

В ходе совещания участники обсуждали различные аспекты реализации проекта, включая вопросы финансирования, проектирования и сроков выполнения работ. Особое внимание было уделено экологии и устойчивому развитию, что является важным аспектом в современных условиях.

Таким образом, проект «Санкт-Петербург Марина» представляет собой амбициозную инициативу, направленную на развитие городской инфраструктуры и улучшение качества жизни горожан, а также на привлечение туристов и инвестиций.

Источник: Администрация Петербурга
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