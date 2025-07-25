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На внутреннем кольце КАД между развязками с Таллиннским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На внутреннем кольце КАД между развязками с Таллиннским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на участке федеральной трассы А-118, известной как Кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД). В связи с проведением дорожных работ, на отрезке между развязкой с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») и развязкой с автодорогой «Стрельна – Пески» (Красносельское шоссе), будет частично перекрыто движение.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 28 июля по 4 августа планируется перекрытие первой полосы для устранения колейности дорожного покрытия. На второй и третьей полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы проводятся согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также световая сигнализация в виде сигнальных фонарей. Информация о перекрытии полос будет отображаться на электронных табло и знаках автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Пузыревский также отметил, что работы будут проводиться на внутреннем кольце КАД, с 80-го по 85-й километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранение колейности затронет первую полосу. Сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

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