ента новостей

09:50
Массовый мор рыбы зафиксирован в Ленобласти
09:38
Беглов и Мединский согласовали меры поддержки патриотических инициатив в сфере искусства
01:31
«Зенит» победил «Ахмат» в матче Кубка России: автором победного гола стал Лусиано Гонду
20:36
Speedtest больше недоступен в России
20:34
Открытие выставки "Память, застывшая в камне. Битва за Ленинград"
20:12
В городе Пушкин «Камаз» сбил трехлетнего ребенка
19:31
Восьмикратный чемпион России по шахматам Пётр Свидлер проиграл шоу-матч 14-летнему турецкому гроссмейстеру Эрдогмушу в Марселе
18:42
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в горах в Пакистане из-за внезапного камнепада
14:51
В Ленобласти в поселке Кобринское произошло смертельное ДТП
14:19
В Ленобласти задержали поджигателя дома в Новолисино
14:10
В Шлиссельбурге задержали двоих стрелков на набережной Малоневского канала
14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы
14:04
На улице Доблести водитель иномарки переехал лежащего на дороге мужчину
13:35
В Петербурге поймали подозреваемого в нападении на прохожего на проспекте Большевиков
13:33
В Дегтярном переулке молодой человек выстрелил из пистолета в водителя такси
13:26
В Петербурге задержали стрелявшего на улице Тамбасова
12:07
В Петербурге с 1 августа в пяти районах ограничат движение
12:00
В Петербурге объявили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары
11:55
В Петербурге присвоили почетные звания взрослым и детским творческим коллективам
11:12
В Пушкине мужчина попытался поджечь отделение банка
11:06
В Петербурге ликвидирован подпольный оружейных цех
09:56
Популярные направления для путешествий с питомцами: каков выбор россиян
09:45
Северо-Западное таможенное управление внесло значительный вклад в бюджет РФ
09:28
Вложения в образование: ремонт двух вузов Петербурга обойдется в 85 млн. рублей
09:10
Петербург в лидерах по количеству выпущенных кредитных карт
22:45
Разыгрывающий гандбольного «Зенита» и главный тренер команды Дмитрий Торгованов вошли в символическую сборную по итогам «золотого» для петербургского клуба сезона – 2024/2025
20:11
Стрельба на Парк-авеню стала самой смертоносной в Нью-Йорке за последние 25 лет
19:26
VR-музей «Интерактив» представил новые виртуальные экскурсии по Санкт-Петербургу
19:05
Победителем шахматного турнира «Oskemen Open» в Казахстане стал Алексей Гребнев, от которого на 1,5 очка отстали Лобанов и Гоганов
15:19
Петербургское футбольное «Динамо» взобралось на вершину турнирной таблицы 3-й группы второй лиги после победы над белгородским «Салютом»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Массовый мор рыбы зафиксирован в Ленобласти

Массовый мор рыбы зафиксирован в Ленобласти

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
ССО
В водоеме Ленинградской области наблюдается массовая гибель рыбы, специалисты выявляют причину

«Питерец.ру» сообщает, что вблизи реки Луга, протекающей по территории Ленинградской области, зафиксирована массовая гибель рыбы. Местные жители обнаружили на берегах огромное количество мертвой рыбы различных видов. Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность среди населения и природоохранных организаций.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты для взятия проб воды и проведения анализов. Однако загрязнение водоема химическими веществами или отходами производства не выявлено. Рассматривается также версия о резком изменении кислородного режима в реке, вызванного аномальной жарой. Ситуация находится под контролем областных властей. Ведется тщательное расследование для установления точных причин произошедшего.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-05-2014, 13:47
Экологическая катастрофа
26-07-2025, 10:09
Загрязнение реки Мурзинки: виноваты промышленные отходы?
9-05-2016, 10:33
Мертвая рыба или кто-то пошутил?
23-01-2019, 10:14
Рекордный улов
28-09-2020, 16:51
В порту Петербурга ветеринарный контроль прошли 5,3 тыс. тонн дальневосточной рыбы
2-11-2012, 00:20
Итоги деятельности рыболовецких предприятий Ленобласти

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:12
В городе Пушкин «Камаз» сбил трехлетнего ребенка
Вчера, 14:51
В Ленобласти в поселке Кобринское произошло смертельное ДТП
Вчера, 14:04
На улице Доблести водитель иномарки переехал лежащего на дороге мужчину
27-07-2025, 23:27
В Лужском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего подростка
Наверх