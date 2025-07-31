Массовый мор рыбы зафиксирован в Ленобласти

«Питерец.ру» сообщает, что вблизи реки Луга, протекающей по территории Ленинградской области, зафиксирована массовая гибель рыбы. Местные жители обнаружили на берегах огромное количество мертвой рыбы различных видов. Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность среди населения и природоохранных организаций.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты для взятия проб воды и проведения анализов. Однако загрязнение водоема химическими веществами или отходами производства не выявлено. Рассматривается также версия о резком изменении кислородного режима в реке, вызванного аномальной жарой. Ситуация находится под контролем областных властей. Ведется тщательное расследование для установления точных причин произошедшего.