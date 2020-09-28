ента новостей

19:56
«Фестиваль единоборств – Турнир им. В.А. Соловьева» в Санкт-Петербурге собрал волонтеров всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
16:54
В Петербурге на базе Михайловской артиллерийской академии прошла международная конференция о Второй мировой войне
16:51
В порту Петербурга ветеринарный контроль прошли 5,3 тыс. тонн дальневосточной рыбы
16:31
Как студенты строят карьеру в атомной отрасли
16:26
В Военно-медицинском музее расскажут о разработке и принципах действия вакцины от COVID-19
14:26
В Петербургском институте ядерной физики НИЦ «Курчатовский институт» модернизируют реактор ПИК
14:21
Саперы ЗВО вывезли шесть боеприпасов времен войны с места строительства ж/д платформы в Петербурге
13:38
В Петербурге задержан мужчина, получивший на почте посылку с 12 килограммами сильнодействующего вещества.
13:35
На севере Петербурга драка закончилась стрельбой
13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
10:14
Расходы на льготную ипотеку
09:21
Расправа над санкционкой
23:56
«Зенит» разгромил «Уфу»: Дзюба сделал хет-трик, Азмун – дубль
13:51
Ленобласть и Беларусь: новые проекты в экономике
13:42
В Петербурге со счёта простого пенсионера украли 115 миллионов рублей
13:22
Юлия Аблец покинула пост председателя «Молодежного» комитета
09:26
Садоводства без коронавируса
09:25
Это вторая волна?
22:03
Командующий ЗВО принял участие в открытии часовни и мемориала в Карелии
14:42
Общественники Петербурга поддержали предложение экспертов о включении иппотерапии в перечень услуг по реабилитации инвалидов
14:00
Молодежный театр открыл двери для петербуржцев спектаклем о Гагарине
11:39
Спортсмен из Ленобласти стал чемпионом России по радиоспорту
11:37
В Петербурге состоялся второй бизнес-завтрак в рамках проекта развития добровольчества «Форма добра»
11:33
В Ленобласти сгорел многоквартирный дом
11:22
В Ленобласти полицейские пресекли деятельность нелегального казин
11:20
Более 6 миллионов рублей афеоисты выманили у 66-летнего петербуржца.
10:23
Рекордная субсидия на дороги
09:21
Путина наградят?
21:46
В Доме молодежи состоится форум «Проблемы ВИЧ/СПИДа в молодежной среде: пути решения и профилактика»
18:53
Вопросы безопасности полетов обсудили с командирами подразделений связи Ленинградской армии ВВС и ПВО
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » В порту Петербурга ветеринарный контроль прошли 5,3 тыс. тонн дальневосточной рыбы

В порту Петербурга ветеринарный контроль прошли 5,3 тыс. тонн дальневосточной рыбы

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Россельхознадзор
В порту Санкт-Петербурга ветеринарный контроль инспекторов Управления Россельхознадзора прошли 5,3 тыс. тонн дальневосточной рыбы, прибывшей контейнеровозом

27 сентября в терминале АО «Петролеспорт» морского порта Санкт-Петербурга должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведен ветеринарный контроль 5,3 тыс. тонн дальневосточной рыбы и рыбных продуктов, прибывших в город атомным контейнеровозом «Севморпуть».

Поставщиками минтая, горбуши, кеты, трески, гольца, камбалы, кижуча и командорского кальмара выступили дальневосточные рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия, получателями – компании из Санкт-Петербурга и Москвы.

Во избежание задержек и с целью повышения эффективности проводимых мероприятий, специалистами ведомства был применен риск-ориентированный подход, предполагающий выборочный досмотр рыбы, прибывающей морским транспортом из Дальневосточного региона. Инспекторами Управления в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий нарушений ветеринарного законодательства выявлено не было. Партии белой, красной рыбы и кальмаров отправились в адреса получателей.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

9-07-2020, 17:11
В Большом порту ветеринарный контроль прошли 15,5 тонн мороженых креветок
17-06-2020, 15:45
44 тонны морского коктейля прошли ветеринарный контроль
13-05-2020, 17:48
В Петербурге проведен ветеринарный контроль 3039 тонн мидий
25-08-2020, 12:23
В Пулково прошли ветеринарный контроль игрунки
6-05-2020, 19:56
В майские выходные ветеринарный и фитосанитарный контроль успешно прошли более 77 тысяч тонн продукции
20-07-2020, 14:39
В порту Петербурга проверили 66 тонн манго из Бразилии

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
96
Вчера, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
197
24-09-2020, 11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
0
300
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
385
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
Наверх