В порту Петербурга ветеринарный контроль прошли 5,3 тыс. тонн дальневосточной рыбы

27 сентября в терминале АО «Петролеспорт» морского порта Санкт-Петербурга должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведен ветеринарный контроль 5,3 тыс. тонн дальневосточной рыбы и рыбных продуктов, прибывших в город атомным контейнеровозом «Севморпуть».

Поставщиками минтая, горбуши, кеты, трески, гольца, камбалы, кижуча и командорского кальмара выступили дальневосточные рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия, получателями – компании из Санкт-Петербурга и Москвы.

Во избежание задержек и с целью повышения эффективности проводимых мероприятий, специалистами ведомства был применен риск-ориентированный подход, предполагающий выборочный досмотр рыбы, прибывающей морским транспортом из Дальневосточного региона. Инспекторами Управления в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий нарушений ветеринарного законодательства выявлено не было. Партии белой, красной рыбы и кальмаров отправились в адреса получателей.