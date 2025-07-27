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В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на участке федеральной трассы А-118, известной как Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД). В связи с проведением запланированных работ на 65-м километре магистрали, съезд № 10 на транспортной развязке, соединяющей КАД с Московским шоссе (М-10 «Россия»), будет полностью закрыт для проезда автотранспорта.

Перекрытие движения запланировано в ночь с 31 июля на 1 августа 2025 года, в период с 00:50 до 06:00. По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, данные меры связаны с монтажом подмостей, необходимых для проведения работ по окраске металлического пролетного строения путепровода с предварительной пескоструйной обработкой поверхности. Указанные работы выполняются в рамках проекта строительства путепровода над проезжей частью КАД. Полное перекрытие коснется съезда с внешнего кольца КАД на Московское шоссе в направлении города Тосно.

Организация дорожного движения на участке проведения работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной и согласованной схемой. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также световая сигнализация, включая сигнальные фонари дежурного освещения. В период перекрытия движения будут задействованы машины прикрытия, оснащенные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Указанные работы проводятся в рамках концессионного проекта по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «станция метро Купчино - пос. Шушары – Славянка» (1-й этап: строительство трамвайной линии от Балканской площади до Шушарской дороги и трамвайного депо с подъездными путями). Заказчиком выступает ООО «БалтНедвижСервис», генеральным подрядчиком – АО «АБЗ-Дорстрой».

Илья Пузыревский подчеркнул, что работы с полным перекрытием движения проводятся в ночное время, когда интенсивность дорожного движения минимальна, чтобы избежать возникновения дорожных заторов. Производитель работ гарантирует соблюдение всех необходимых мер безопасности дорожного движения на период проведения работ.

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