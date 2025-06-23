ента новостей

09:37
В Петербурге пройдет очередной крупный форум
09:22
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
09:19
Жители Петербурга выступают против серых зарплат
22:07
На ПМЭФ состоялся боксёрский матч, в котором российская команда победила «Сборную мира» со счётом 5:0
19:23
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли человека и шестеро пострадали
17:12
На внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы
13:23
На проспекте Авиаконструкторов иномарка сбила женщину
13:19
В Гатчине задержали стрелка с Соборной улицы
12:55
В Ленобласти вспоминают день начала Великой Отечественной
12:51
На Дворцовой площади прошла акция «Свеча Памяти»
02:01
«Динамо-ЛО»: вместо Тюшкевича, Каванны, Литвиненко, Шишкина, Съёмщикова, Шенкеля и Довганя – Ковалёв, Керминен, Дмитриев, Мурашко, Захватенков, Кречетов и Курбатов
20:53
Какой ресурс больше ценится в России?
20:32
Вводят новые ограничения для разносной торговли
08:58
Президент Индонезии проигнорировал G7
08:38
Появится памятник Жириновскому?
01:21
Финал НБА: «Индиана» выиграла у «Оклахомы» шестой матч, счёт в серии стал 3–3
00:51
В пятом матче финальной серии мини-футбольной Суперлиги «Газпром-Югра» разгромила «Ухту», выбившую в четвертьфинале петербургский «Кристалл»
20:11
Петербург на ПМЭФ: заключены крупные контракты
19:55
Путин о бедности
15:41
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Петербург-Матокса перекроют полосу
14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
10:57
На Долгоозерной улице водитель «Ауди» сбил пешехода на автобусной остановке
10:36
На Красносельском шоссе иномарка сбила 16-летнего пешехода
10:28
В Невском районе 16-летнего подростка отстранили от управления питбайком
09:30
Вице-губернатора Ленобласти обнаружили мёртвым в своем доме в Юкках
07:01
Петербурженка не смогла сделать ЭКО
06:40
Требуется ремонт знаменитого ледокола
00:31
СКА будет играть домашние матчи следующего сезона в «Ледовом»: а как же «СКА Арена»?
22:10
«Флорида Пантерз» разгромила «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финала плей-офф: так 36-летний российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский выиграл второй подряд Кубок Стэнли
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД). В связи с проведением дорожных работ на 65-м километре КАД, съезд № 10 на транспортной развязке с Московским шоссе (трасса М-10 «Россия») будет полностью закрыт для проезда.

Полное перекрытие запланировано в ночь с 23 на 24 июня 2025 года, в период с 23:50 до 05:00.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, данная мера необходима для проведения работ по монтажу подмостей, предназначенных для окраски пролётного строения в рамках строительства путепровода над КАД. Съезд с внешнего кольца КАД на Московское шоссе в направлении Тосно будет недоступен.

Организация дорожного движения на время работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой. На участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и ограждения, а также световая сигнализация. Для обеспечения безопасности будут задействованы машины прикрытия, оснащенные средствами организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками жёлтого цвета.

Указанные работы проводятся в рамках концессионного проекта по созданию и эксплуатации трамвайной сети «станция метро Купчино - пос. Шушары – Славянка». Этап 1 включает строительство трамвайной линии от Балканской площади до Шушарской дороги и трамвайного депо с подъездными путями.

Илья Пузыревский подчеркнул, что работы с полным перекрытием движения проводятся в ночное время, чтобы минимизировать влияние на дорожный трафик. Производитель работ обязуется обеспечить безопасность дорожного движения на протяжении всего периода проведения работ.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-05-2025, 16:45
На развязке КАД с Московским шоссе полностью будет перекрыт съезд
4-06-2018, 14:57
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
15-06-2022, 15:41
На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
8-05-2025, 18:24
На КАД на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе полностью перекроют съезд
19-05-2022, 17:12
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
21-08-2021, 22:52
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

Происшествия на дорогах

Вчера, 19:23
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли человека и шестеро пострадали
Вчера, 13:23
На проспекте Авиаконструкторов иномарка сбила женщину
20-06-2025, 14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
20-06-2025, 12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
Наверх