На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД). В связи с проведением дорожных работ на 65-м километре КАД, съезд № 10 на транспортной развязке с Московским шоссе (трасса М-10 «Россия») будет полностью закрыт для проезда.

Полное перекрытие запланировано в ночь с 23 на 24 июня 2025 года, в период с 23:50 до 05:00.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, данная мера необходима для проведения работ по монтажу подмостей, предназначенных для окраски пролётного строения в рамках строительства путепровода над КАД. Съезд с внешнего кольца КАД на Московское шоссе в направлении Тосно будет недоступен.

Организация дорожного движения на время работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой. На участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и ограждения, а также световая сигнализация. Для обеспечения безопасности будут задействованы машины прикрытия, оснащенные средствами организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками жёлтого цвета.

Указанные работы проводятся в рамках концессионного проекта по созданию и эксплуатации трамвайной сети «станция метро Купчино - пос. Шушары – Славянка». Этап 1 включает строительство трамвайной линии от Балканской площади до Шушарской дороги и трамвайного депо с подъездными путями.

Илья Пузыревский подчеркнул, что работы с полным перекрытием движения проводятся в ночное время, чтобы минимизировать влияние на дорожный трафик. Производитель работ обязуется обеспечить безопасность дорожного движения на протяжении всего периода проведения работ.