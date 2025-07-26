Москва обошла Петербург в рейтинге популярных городов для июльского отдыха

«Питерец.ру» сообщает, что аналитики зафиксировали изменение предпочтений туристов этим летом. Если ранее Санкт-Петербург лидировал в списке самых популярных городов России для проведения отпуска в июле, то в текущем году пальма первенства перешла к Москве.

Столица привлекла отдыхающих разнообразием культурных и развлекательных мероприятий, а также развитой инфраструктурой. В то же время, Санкт-Петербург, известный своей архитектурой и историческим наследием, немного уступил в рейтинге.

Эксперты связывают это с несколькими факторами, включая активную маркетинговую кампанию Москвы, направленную на привлечение туристов, а также расширение спектра предлагаемых услуг и развлечений. Кроме того, на выбор отдыхающих могли повлиять погодные условия и ценовая политика.

В любом случае, оба города остаются привлекательными направлениями для путешественников, предлагая уникальный опыт и возможности для отдыха. Аналитики прогнозируют, что конкуренция между Москвой и Санкт-Петербургом за внимание туристов будет только усиливаться в будущем.