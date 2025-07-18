Разводку моста через реку Свирь проведут для прохода вверх по реке состава судов

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном прекращении движения транспортных средств по федеральной автотрассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Петрозаводском, Мурманском, Печенгой и норвежской границей, 19 и 20 июля 2025 года в период с 12:50 до 15:00.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, приостановка движения связана с необходимостью разводки моста через реку Свирь, находящегося на 236-м километре трассы Р-21 «Кола» в районе города Лодейное Поле Ленинградской области. Разводка моста, осуществляемая представителями ОАО «РЖД», обусловлена прохождением по реке Свирь судов: 19 июля вверх по течению пройдут суда «Витязь», «Islander», «Рейдовый-5», а 20 июля вниз по течению проследует яхта «Паллада», габаритная высота которой достигает 16 метров.

Данный мостовой переход является совмещенным и предназначен для одновременного обеспечения автомобильного и железнодорожного сообщения.

Илья Пузыревский также отметил, что в случае задержки прибытия судов к назначенному времени, разводка моста будет перенесена на 21 июля и произведена в тот же временной интервал.