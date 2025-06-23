Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном прекращении движения по федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Петрозаводском, Мурманском, Печенгой и норвежской границей. Ограничение движения будет действовать 24 июня 2025 года и продлится два часа.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 12:50 до 15:00 будет осуществляться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре указанной трассы в районе города Лодейное Поле Ленинградской области. Данная мера необходима для обеспечения прохода яхты «Мария», максимальная высота которой составляет 21 метр, вверх по реке. Разводку моста осуществляет ОАО «РЖД».

Особенностью данного мостового сооружения является его совмещенная конструкция, предназначенная для одновременного обеспечения движения как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» настоятельно рекомендует учитывать данное обстоятельство при планировании поездок по указанному маршруту в указанный период времени.