ента новостей

13:46
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
13:30
Выставка Аллы Анатольевны Ивашинцовой «На краю времени»
13:23
В Петербурге стартовала тематическая Неделя профилактики употребления наркотических средств
13:18
Андрея Низовского вновь лишили звания «Почётный гражданин города Всеволожска»
10:29
В Приморском районе иномарка сибила 10-летнего ребенка
10:24
На улице Ушинского задержали зачинщика конфликта в «наливайке»
10:19
На улице Рубинштейна полицейские задержали участников потасовки возле бара
10:16
На Бухарестской улице в кафе произошла массовая драка
09:37
В Петербурге пройдет очередной крупный форум
09:22
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
09:19
Жители Петербурга выступают против серых зарплат
22:07
На ПМЭФ состоялся боксёрский матч, в котором российская команда победила «Сборную мира» со счётом 5:0
19:23
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли человека и шестеро пострадали
17:12
На внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы
13:23
На проспекте Авиаконструкторов иномарка сбила женщину
13:19
В Гатчине задержали стрелка с Соборной улицы
12:55
В Ленобласти вспоминают день начала Великой Отечественной
12:51
На Дворцовой площади прошла акция «Свеча Памяти»
02:01
«Динамо-ЛО»: вместо Тюшкевича, Каванны, Литвиненко, Шишкина, Съёмщикова, Шенкеля и Довганя – Ковалёв, Керминен, Дмитриев, Мурашко, Захватенков, Кречетов и Курбатов
20:53
Какой ресурс больше ценится в России?
20:32
Вводят новые ограничения для разносной торговли
08:58
Президент Индонезии проигнорировал G7
08:38
Появится памятник Жириновскому?
01:21
Финал НБА: «Индиана» выиграла у «Оклахомы» шестой матч, счёт в серии стал 3–3
00:51
В пятом матче финальной серии мини-футбольной Суперлиги «Газпром-Югра» разгромила «Ухту», выбившую в четвертьфинале петербургский «Кристалл»
20:11
Петербург на ПМЭФ: заключены крупные контракты
19:55
Путин о бедности
15:41
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Петербург-Матокса перекроют полосу
14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном прекращении движения по федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Петрозаводском, Мурманском, Печенгой и норвежской границей. Ограничение движения будет действовать 24 июня 2025 года и продлится два часа.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 12:50 до 15:00 будет осуществляться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре указанной трассы в районе города Лодейное Поле Ленинградской области. Данная мера необходима для обеспечения прохода яхты «Мария», максимальная высота которой составляет 21 метр, вверх по реке. Разводку моста осуществляет ОАО «РЖД».

Особенностью данного мостового сооружения является его совмещенная конструкция, предназначенная для одновременного обеспечения движения как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» настоятельно рекомендует учитывать данное обстоятельство при планировании поездок по указанному маршруту в указанный период времени.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, развод мостов
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-06-2025, 19:22
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке буксира «Ижорец»
10-06-2025, 11:00
В Ленобласти в течение двух часов полностью перекроют движение по мосту через Свирь
8-07-2020, 12:56
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста
22-07-2020, 13:20
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
25-05-2021, 12:10
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
11-07-2023, 10:09
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Надежда»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:29
В Приморском районе иномарка сибила 10-летнего ребенка
Вчера, 19:23
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли человека и шестеро пострадали
Вчера, 13:23
На проспекте Авиаконструкторов иномарка сбила женщину
20-06-2025, 14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
Наверх