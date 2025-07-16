ента новостей

17:03
В Петербурге у закладчика изъяли более 1 кг мефедрона, а также гашиш и кокаин
16:47
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы
16:40
Мост через Свирь разведут для прохода по реке теплоходов «Сигулда» и «А.Уваров»
16:35
На Невском проспекте байкер врезался в автобус
11:12
На Ленинском проспекте у подростка отобрали мобильный телефон и футболку
11:07
В петроградском районе пенсионер отдел мошенникам 19,5 миллионов рублей
11:03
Полицейские поймали задержали подозреваемую в мошенничестве с земельным участком и домом в Отрадном
10:58
В Ленобласти жителя «Рублевки» задержали за поджог и избиение сожительницы
10:53
В Петербурге поймали подозреваемого в уличном разбое на Бассейной улице
10:48
На Гатчинском шоссе пьяный мужчина облил сожительницу керосином и поджег
10:39
У станции метро "Проспект Просвещения" произошла драка с использованием пиротехники
09:31
В «Пулково» обновили парк перронных автобусов
09:22
Выделены финансы на социальные объекты
09:09
Жители Петербурга увеличивают долги по кредитам
08:58
В Петербурге закрываются пекарни
01:30
Шахматный турнир имени Анатолия Карпова стартовал в Ханты-Мансийске: участвуют гроссмейстеры из семи стран
18:52
Колумбиец Риос, аргентинец Тьяго Альмада и серб Иван Илич не перейдут в «Зенит», а бразилец Кайо Жорже – может
17:53
Субботник в Кронштадтском Доковом Адмиралтействе
17:47
Беглов в ходе официального визита в Республику Беларусь встретился с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим Экзархом всея Беларуси
17:41
В Петербурге депутаты ЗакС почтили память первого командира Ленинградского полка
17:17
В Парголово 4-летний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа
17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
17:05
В Ленсоветовском 8-летняя девочка погибла после падения из окна
16:45
Лесничества Ленобласти получили более 30 лесопатрульных автомашин
16:28
Телефонные мошенники нацелились на абитуриентов
16:22
Премьера новой авторской экскурсии «Хранители старины»
15:54
Госдума приняла закон о регулировании дата-центров в РФ
15:49
Сроки начала работ на трассе «Кола» в районе Разметелево перенесли на 28 июля
10:36
Вырос спрос на климатическую технику
10:30
В Ленобласти задержали работника коровника, подозреваемого в поножовщине
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Мост через Свирь разведут для прохода по реке теплоходов «Сигулда» и «А.Уваров»

Мост через Свирь разведут для прохода по реке теплоходов «Сигулда» и «А.Уваров»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном прекращении движения по федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с городами Петрозаводск, Мурманск, Печенга и далее с норвежской границей. Ограничение движения будет действовать на протяжении двух часов 17 июля 2025 года.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в период с 12:50 до 15:00 планируется разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре указанной трассы в районе города Лодейное Поле Ленинградской области. Разводка моста необходима для обеспечения прохода по реке теплоходов «Сигулда» и «А.Уваров», максимальная высота которых составляет 22 метра. Операцию по разводке моста будут осуществлять представители ОАО «РЖД».

Следует отметить, что данный мостовой переход является совмещенным и предназначен для одновременного использования автомобильным и железнодорожным транспортом.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» настоятельно рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок по указанному маршруту во избежание задержек и неудобств.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, развод мостов
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-07-2025, 11:04
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке теплоходов «Сигулда» и «А.Уваров»
23-06-2025, 13:46
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
10-06-2025, 11:00
В Ленобласти в течение двух часов полностью перекроют движение по мосту через Свирь
18-06-2025, 12:57
В течение двух часов полностью перекроют трассу Р-21 «Кола»
1-07-2025, 11:47
Ладожский мост разведут для прохода брига «Россия»
16-06-2025, 19:22
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке буксира «Ижорец»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 16:35
На Невском проспекте байкер врезался в автобус
Вчера, 17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
Вчера, 10:22
В Ленобласти мотоциклист и пассажирка погибли в ДТП с лосем
14-07-2025, 17:51
На Московском проспекте байкер погиб после столкновения с электросамокатом
Наверх