Мост через Свирь разведут для прохода по реке теплоходов «Сигулда» и «А.Уваров»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном прекращении движения по федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с городами Петрозаводск, Мурманск, Печенга и далее с норвежской границей. Ограничение движения будет действовать на протяжении двух часов 17 июля 2025 года.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в период с 12:50 до 15:00 планируется разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре указанной трассы в районе города Лодейное Поле Ленинградской области. Разводка моста необходима для обеспечения прохода по реке теплоходов «Сигулда» и «А.Уваров», максимальная высота которых составляет 22 метра. Операцию по разводке моста будут осуществлять представители ОАО «РЖД».

Следует отметить, что данный мостовой переход является совмещенным и предназначен для одновременного использования автомобильным и железнодорожным транспортом.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» настоятельно рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок по указанному маршруту во избежание задержек и неудобств.