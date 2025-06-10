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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти в течение двух часов полностью перекроют движение по мосту через Свирь

В Ленобласти в течение двух часов полностью перекроют движение по мосту через Свирь

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном прекращении движения автотранспорта на автомобильной дороге Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Печенгу и границу с Норвегией. Ограничение будет действовать 11 июня 2025 года в течение двух часов.

По информации, предоставленной Ильей Пузыревским, начальником территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», временное перекрытие связано с проведением разводки моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре указанной трассы в районе города Лодейное Поле Ленинградской области. Разводка моста, осуществляемая представителями ОАО «РЖД», необходима для обеспечения прохода вверх по реке шаланды «СБ-1640», габариты которой достигают 20 метров в высоту. Интервал перекрытия движения составит от 12:50 до 15:00.

Указанный мостовой переход является совмещенным и предназначен для одновременного использования автомобильным и железнодорожным транспортом.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает внимание водителей на данное обстоятельство и рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездок по трассе Р-21 «Кола».

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район
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