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Питерец.ру » Общество » Лесничества Ленобласти получили более 30 лесопатрульных автомашин

Лесничества Ленобласти получили более 30 лесопатрульных автомашин

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Лесничествам Ленобласти передали 31 лесопатрульную машину, а также пикап, квадроцикл и вездеход

Сегодня автопарк «Ленобллес» пополнился 31 единицей специализированной техники российского производства, предназначенной для патрулирования лесных массивов. В состав поставки вошли внедорожники с улучшенной проходимостью, пикап, квадроцикл и вездеход.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что систематическое обновление технического оснащения лесничеств является ключевым фактором лидерства региона в сфере управления лесами на общероссийском уровне.

«Лесничества Ленинградской области получили 31 новый лесопатрульный автомобиль повышенной проходимости отечественного производства, а также пикап, квадроцикл и вездеход. За последние три года парк техники, используемой в лесном хозяйстве, обновлен на 150 единиц», – заявил губернатор.

Он отметил, что благодаря высокому уровню оснащенности, лесничие Ленинградской области демонстрируют отличные результаты работы. Область ежегодно превышает плановые показатели по лесовосстановлению, эффективно предотвращает лесные пожары, демонстрируя минимальные площади, затронутые огнем. В рейтингах Рослесхоза регион занимает лидирующие позиции по качеству управления лесными ресурсами.

«Состояние лесов напрямую зависит от наличия необходимого оборудования и техники у специалистов, осуществляющих надзор и охрану лесных территорий», – резюмировал глава региона.

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