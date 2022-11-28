Лучшим школьным лесничеством Ленобласти стала команда из Лодейного поля. Второе место заняли дети из лесничества «Лесовичок» Тихвинского района, третье ― «Росток» из Сланцевского района.

Итоги работы школьных лесничеств региона подвел комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

«Юные экологи ― это наша опора, наши молодые кадры. Они могут и не пойти работать в лес после окончания школы, но беречь природу и следить, чтобы это делали окружающие ― будут всегда», ― прокомментировал заместитель председателя правительства области Олег Малащенко.

Финальные соревнования среди школьных лесничеств области прошли в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете имени С.М. Кирова, в них приняли участие команды всех 20 детских лесничеств региона. Школьники демонстрировали знания растительного и животного мира, ботаники и зоологии, практические навыки защиты леса от огня и вредителей.