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Питерец.ру » Общество » Лучшим школьным лесничеством Ленобласти стала команда из Лодейного поля

Лучшим школьным лесничеством Ленобласти стала команда из Лодейного поля

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленинградской области названы лучшие школьные лесничества

Лучшим школьным лесничеством Ленобласти стала команда из Лодейного поля. Второе место заняли дети из лесничества «Лесовичок» Тихвинского района, третье ― «Росток» из Сланцевского района.

Итоги работы школьных лесничеств региона подвел комитет по природным ресурсам Ленинградской области. 

«Юные экологи ― это наша опора, наши молодые кадры. Они могут и не пойти работать в лес после окончания школы, но беречь природу и следить, чтобы это делали окружающие ― будут всегда», ― прокомментировал  заместитель председателя правительства области Олег Малащенко.

Финальные соревнования среди школьных лесничеств области прошли в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете имени С.М. Кирова, в них приняли участие команды всех 20 детских лесничеств региона. Школьники демонстрировали знания растительного и животного мира, ботаники и зоологии, практические навыки защиты леса от огня и вредителей.

Источник: Администрация Ленобласти
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